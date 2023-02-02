Эксклюзив 02 февраля 2023, 15:31 (обновлено: 02 февраля 2023, 16:38) Нейросеть написала дипломную работу на тройку. Студент РГГУ рассказал о своем эксперименте Студент РГГУ Жадан заявил, что нейросеть помогла лишь создать основу дипломной работы Соцсети / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Студент Российского государственного гуманитарного университета Александр Жадан ради эксперимента защитил дипломную работу, написанную нейросетью ChatGPT. Комиссия не сразу заметила подвох и поставила молодому человеку «удовлетворительно». Будущий менеджер рассказал «360», что часть работы все-таки сделал сам, и посоветовал смотреть на учебный процесс шире.

«Хотелось проверить, получится ли у проверяющей комиссии определить, что это сделано нейросетью», — рассказал он.

Реклама

Александр Жадан все 4,5 года учился неплохо и сдавал зачеты вовремя, в основном на оценку «хорошо», иногда «удовлетворительно» или «отлично». Каждую работу сдавал сам, но к выпуску решил подойти по-новому.

План по старинке написал вместе с научным руководителем, открыл специальный чат-бот ChatGPT, ввел нужные запросы и создал алгоритм. На выходе получилась «сырая» версия — по сути, признался парень, база для будущей научной работы.

«Готовый диплом нельзя получить — здесь скорее вопрос, как получить информацию, на основе которой можно делать диплом. У меня ушло 15 часов, чтобы сделать драфт, и последующие восемь-девять часов я редактировал», — сказал студент.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Виновата нейросеть

Готовую дипломную работу он принес на защиту. Сначала все шло хорошо, комиссию смутило только использование англоязычных источников, сомнений в авторстве ни у кого не возникло. Но потом появились вопросы к тому, насколько корректно написали работу.

Студенту поставили «удовлетворительно». Он обвинил в такой оценке себя, а не нейросеть, — сказал, можно настроить алгоритм еще лучше. В целом Александр Жадан не советует делать то же самое, чтобы схитрить. Он считает, что нейросеть открыла новые возможности для обучения, которыми нужно пользоваться с умом.

«Не столько обращаться к такой схеме при написании диплома, сколько в целом смотреть шире: если работу можно сделать эффективнее и быстрее, однозначно этим нужно пользоваться, но при этом использовать критическое мышление», — сказал он.

Угроза образованию

После этого случая РГГУ предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGPT в образовательных организациях. В пресс-службе заявили, что раньше проблемы создавали недобросовестные заимствования и плагиат, а теперь появилась новая угроза — нейросети.

Американская компания OpenAI, одним из основателей которой стал известный американский бизнесмен Илон Маск, создала нейросеть ChatGPT на базе суперкомпьютера Azure AI. Разработчики «обучили» ее на основе текстов и обратной связи живых людей. Теперь она сочиняет стихи, пишет программный код, поддерживает беседу и дает кулинарные советы. В России нейросеть формально недоступна, но работает через VPN и с иностранными номерами.