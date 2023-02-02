02 февраля 2023, 15:31
(обновлено: 02 февраля 2023, 16:38)
Нейросеть написала дипломную работу на тройку. Студент РГГУ рассказал о своем эксперименте
Студент РГГУ Жадан заявил, что нейросеть помогла лишь создать основу дипломной работы
Студент Российского государственного гуманитарного университета Александр Жадан ради эксперимента защитил дипломную работу, написанную нейросетью ChatGPT. Комиссия не сразу заметила подвох и поставила молодому человеку «удовлетворительно». Будущий менеджер рассказал «360», что часть работы все-таки сделал сам, и посоветовал смотреть на учебный процесс шире.
«Хотелось проверить, получится ли у проверяющей комиссии определить, что это сделано нейросетью», — рассказал он.
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Александр Жадан все 4,5 года учился неплохо и сдавал зачеты вовремя, в основном на оценку «хорошо», иногда «удовлетворительно» или «отлично». Каждую работу сдавал сам, но к выпуску решил подойти по-новому.
План по старинке написал вместе с научным руководителем, открыл специальный чат-бот ChatGPT, ввел нужные запросы и создал алгоритм. На выходе получилась «сырая» версия — по сути, признался парень, база для будущей научной работы.
«Готовый диплом нельзя получить — здесь скорее вопрос, как получить информацию, на основе которой можно делать диплом. У меня ушло 15 часов, чтобы сделать драфт, и последующие восемь-девять часов я редактировал», — сказал студент.
Виновата нейросеть
Готовую дипломную работу он принес на защиту. Сначала все шло хорошо, комиссию смутило только использование англоязычных источников, сомнений в авторстве ни у кого не возникло. Но потом появились вопросы к тому, насколько корректно написали работу.
Студенту поставили «удовлетворительно». Он обвинил в такой оценке себя, а не нейросеть, — сказал, можно настроить алгоритм еще лучше. В целом Александр Жадан не советует делать то же самое, чтобы схитрить. Он считает, что нейросеть открыла новые возможности для обучения, которыми нужно пользоваться с умом.
«Не столько обращаться к такой схеме при написании диплома, сколько в целом смотреть шире: если работу можно сделать эффективнее и быстрее, однозначно этим нужно пользоваться, но при этом использовать критическое мышление», — сказал он.
Угроза образованию
После этого случая РГГУ предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGPT в образовательных организациях. В пресс-службе заявили, что раньше проблемы создавали недобросовестные заимствования и плагиат, а теперь появилась новая угроза — нейросети.
Американская компания OpenAI, одним из основателей которой стал известный американский бизнесмен Илон Маск, создала нейросеть ChatGPT на базе суперкомпьютера Azure AI. Разработчики «обучили» ее на основе текстов и обратной связи живых людей. Теперь она сочиняет стихи, пишет программный код, поддерживает беседу и дает кулинарные советы. В России нейросеть формально недоступна, но работает через VPN и с иностранными номерами.
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