Технологии 28 января 2023, 19:29 Пишет коды, статьи и отчеты. ChatGPT заменит профессионалов? Программист Вакулин: ChatGPT сможет заменить профессионалов только после доработки freepik

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ChatGPT — первый доступный любому многозадачный чат-бот, основанный на искусственном интеллекте, — появился только в ноябре, но уже наделал шуму. Пока одни пользователи экспериментируют и восхищаются его возможностями, другие опасаются, что он скоро потеснит многих специалистов. Ведь бот умеет и коды писать, и сочинения, и сценарии, и на сложные вопросы отвечать. «360» разобрался, в чем польза ChatGPT и действительно ли он представляет угрозу.

Нейросеть ChatGPT создала компания OpenAI, один из основателей которой — миллиардер Илон Маск. Чат-бот создавали на суперкомпьютере Azure AI и обучали — и многократно переобучали — на основе не только большого количества текстов, но и обратной связи от человека.

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Разработчики хотели создать максимально «человечный», доступный каждому искусственный интеллект, и, похоже, у них получилось. Правда, в России и с российского номера телефона он как раз официально недоступен, но при желании обойти запрет можно: нужны VPN и номер, зарегистрированный за рубежом. Если такого нет, можно найти сайт с доступными виртуальными номерами и купить один из них за смешную сумму — примерно от 10 рублей. Самой нейросетью можно пользоваться бесплатно, зарегистрировавшись на сайте OpenAI.

Финансовые отчеты и знакомства с девушками

Список того, что умеет бот, огромен, — именно многоплановость его и отличает. Больше всего восторгов у пользователей вызвала способность нейросети создавать коды (даже не нужно знать язык программирования!).

«Я тестировал такие функции, как „написать скрипт“. Бот может написать любой программный код, если вы дадите ему задачу. Даже сайт при помощи него можно написать», — рассказал «360» программист Сергей Вакулин.

Помимо этого, нейросеть сочиняет стихи и песни, генерирует финансовый анализ. Он подскажет, что приготовить на обед, даст медицинский совет (правда, все равно посоветует обратиться к врачу). А еще с ботом можно беседовать — не только задавать рандомные вопросы, но и развивать тему — и даже спорить. По наблюдениям пользователей, качественнее всего он отвечает на вопросы на английском, хотя доступны и другие языки.

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Интернет уже пестрит рассказами людей со всего мира об интересных способах применения «знаний» бота. Для кого-то он написал сценарий следующего эпизода сериала, кому-то за минуту выдал эссе об отличиях в подходах к национализму у разных политологов. Нейросеть пробовали использовать даже для общения с девушками в Tinder — кстати, вполне успешно. Один зарубежный журналист похвастался, что нейросеть за полминуты написала за него вполне качественный материал.

Выходит, бот скоро заменит людей?

Сергей Вакулин считает, что это вполне возможно и предпосылки к такому развитию событий возникают уже не первый год. Но для этого нейросеть нужно еще развивать и развивать.

Надеюсь, что разработчики дальше будут его улучшать и он станет не только ботом, который выполняет определенные задачи, заранее заготовленные пользователями, а послужит замене некоторых профессий. Это, с одной стороны, обидно, но я и раньше выдвигал предположения о том, что если искусственный интеллект будет очень прогрессивно развиваться, то сможет заменить процентов 30% профессий: журналистов, дизайнеров, некоторых программистов. Конечно, программисты останутся навеки, поскольку кому-то нужно будет все-таки следить за этим. Сергей Вакулин хакер, специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности, кибербезопасности, программист

Пока говорить об этом рано: у ChatGPT, несмотря на тщательность разработчиков, немало недостатков. Некоторые пользователи отметили, что нейросеть ошибается в расчетах и ее ответы нужно корректировать дополнительными вопросами, написал РБК. Есть жалобы и на складно звучащие, однако бессмысленные ответы и на то, что результат запроса слишком сильно зависит от формулировки. Кроме того, ChatGPT не любит уточнять, а пытается угадать, что имел в виду пользователь.

На багах не поймать

Сергей Вакулин отметил, что бот не отвечает на провокационные вопросы — например, если спросить что-то касающееся социальной и расовой принадлежности, утверждает, что «неравнодушен ко всем». Если попросить у программы совета, например, о выборе оружия для убийства, она ответит, что это действие противозаконно, и откажется предоставлять инструкцию. Впрочем, в Сети говорят, что встроенный механизм модерации потенциально все-таки можно обойти.

Другой важный момент — угроза безопасности данных. Сергей Вакулин рассказал, что в ответ на многочисленные запросы его знакомого нейросеть «представила», что создала свои сайты и «забыла» важные файлы, и прислала ему список самых популярных файлов из числа тех, которые ему требовались. Этим могут воспользоваться хакеры, предупредил эксперт.

Он добавил, что попытался поймать чат-бот на багах, но не вышло.

«Мне стало интересно, насколько далеко он может зайти по цифрам, но все оказалось так просто. На вопрос, какое он знает самое большое число, бот ответил, что это число бесконечно», — вспомнил Вакулин.

freepik

Противники внедрения нейросети предрекают множество судебных прецедентов, касающихся нарушения авторских прав — ведь она опирается на уже существующий контент.

Вероятный, но не точный ответ

И все же ChatGPT может принести немало пользы. Он откроет «ошеломляющие перспективы» для бизнеса, рекламы и коммуникаций, процитировал Forbes руководитель практики Data Science CleverData Анастасию Семенову. Нейросеть, несомненно, способна автоматизировать некоторые рутинные процессы в программировании. Директор RnD центра Big Data МТС Никита Зелинский предположил, что модель в некоторых случаях может помочь ускорить работу копирайтеров, маркетологов, — но «человеческая» проверка все равно потребуется.

И ни сотрудников кол-центра, ни поисковики чат-бот полноценно не заменит — как рассказал Forbes директор по AdTech Big Data МТС Михаил Степнов, принцип работы ChatGPT в том, чтобы подобрать наиболее вероятный ответ.

«Именно вероятный, а не самый правильный или точный. Грубо говоря, у модели есть статистика о том, какие слова обычно употребляют вместе, и исходя из этого знания она подбирает наиболее вероятный ответ», — пояснил Степнов.

Большинство экспертов, чьи мнения удалось найти в Сети, сошлись на том, что если нейросеть и сможет отчасти заменить некоторых специалистов или программы, то явно не в ближайшие годы. Ей требуется доработка.

«Хорошо, если мы не потерпим из-за искусственного интеллекта какого-нибудь фиаско, которое отразится на глобальном мире», — подытожил Сергей Вакулин.