01 февраля 2023, 18:58
РГГУ предложил ограничить доступ к чат-боту ChatGP
РГГУ призвал заблокировать ChatGPT после защиты студентом написанного нейросетью диплома
Доступ к чат-боту ChatGPT стоит заблокировать в рамках образовательной программы в России. С таким предложением выступил Российский государственный гуманитарный университет, написало издание Lenta.ru.
«Использование нейронных сетей для написания творческих и научных работ обсуждается уже не первый год. В образовательных учреждениях доступ к платформе ChatGPT целесообразно ограничить», — сказано в сообщении.
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В вузе добавили, что многие зарубежные и отечественные ученые высказывали свои опасения из-за написания дипломных работ, рефератов и эссе нейросетями.
«Раньше для университетов проблемой были только недобросовестные заимствования и плагиат, то сейчас все образовательное сообщество встало перед новым вызовом», — добавили в РГГУ.
Ранее ТАСС сообщал, что один из студентов признался, что защитил дипломную работу, написанную чат-ботом ChatGPT.
Нейросеть ChatGPT создала американская компания OpenAI, одним из основателей которой является бизнесмен Илон Маск. Чат-бот написали на базе суперкомпьютера Azure AI, обучив его на большом количестве текстов и обратной связи от людей.
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