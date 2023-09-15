Эксклюзив 15 сентября 2023, 14:37 Кровавое воскресенье в Горловке, эвакуация, новая жизнь в Подмосковье. История Марии Логвин Мария Логвин из Горловки рассказала о новой жизни в Подмосковье Телеканал «360»

Читать 360tv в

Мария Логвин приехала в Подмосковье в прошлом году, когда в Донбассе объявили эвакуацию. Когда в 2014-м она потеряла дочь в результате обстрела со стороны ВСУ, для себя решила, что останется в Горловке навсегда — и будь что будет. Мы встретились с Марией Дмитриевной в пункте временного размещения, и она рассказала свою историю

1 Грозный: единственная русская Родилась я 16 марта 1941 года в городе Грозном, это Северный Кавказ. Окончила семь классов (тогда было семь и 10 классов) и поступила в Грозненское медицинское училище на фельдшерско-акушерское отделение. Четыре года отучилась, и меня отправили отрабатывать в горы Чечено-Ингушетии заведующей фельдшерским-акушерским пунктом. Я одна-единственная среди чеченцев русская была. Но ничего, молодая, здоровье было, по горам бегала как лань. Три с половиной года я там отработала, вернулась в Грозный. После войны был дефицит медицинских работников, и нас набирали для работы именно в сельской местности. После отпуска в Грозном мне пришла повестка из военкомата. Предложили пойти фельдшером — я согласилась и семь лет отслужила в Грозном. Потом поехала в Братск, там тогда строили. Устроилась на скорую помощь, почти десять лет отработала. Потом переехала на Украину. Телеканал «360»

2 Все было хорошо, пока они не стали «самостийными» Папа мой родом был из Кировоградской области, брат как раз женился и в Горловке остановился. И вот так в 1979 году я переехала. В 1979-м — в Снежное, а в 2000 году — в Горловку. Дочь окончила институт в Донецке, ее муж был горловчанин, и я поменяла квартиру, переехала в Горловку. Внуки родились, все было хорошо до тех пор, пока не разъединились, пока не стали они «самостийными». И я говорю про 1991 год. Настолько было сложно. Шахтеры… Специально же все организовали, чтобы забастовки устраивали. Что такое шахта не работает? Добычи никакой нет, денег нет. Началась полная вакханалия. И вот с тех пор как пошло — запретить русский язык и все такое. Раньше у нас питание было бесплатное в больницах, лечение, медикаменты — а тут все урезали. Донбасс всегда был русским. Это Ленин в 1922 году присоединил все эти области — от Харькова до Одессы, — сделал Украину. Раньше жили мирно, сюда ехали из Сибири, с Урала, Казахстана. В Донбасс после войны почему ехали? Шахты, заводы надо было отстраивать. Металлургический, коксохимический, химический комбинат, ртутный. Донбасс — промышленный центр, вся Украина держалась за счет него. Из 100 процентов прибыли Киев забирал 90 процентов, только 10 оставляя Донбассу. На Западной Украине было только несколько шахт, но этого очень мало… У них забирали 40 процентов, 60 процентов оставляли.

3 Удар по Горловке В конце концов люди решили и 11 мая 2014 года проголосовали за федеративное отделение — чтобы мы своими ресурсами пользовались сами. Потому что с 1991-го разруха была полная, мы все отдавали в Киев. В 2014-м, 27 июля, в кровавое воскресенье, в Горловке погибла дочь. «Градами» лупили город. Около 70 человек было пострадавших, больше 20 погибли в центре города. Там была и моя дочь. Поэтому я никуда не собиралась ехать, думая: что будет, то будет. Один внук, младший, у меня тогда учился в Киеве, в музыкальной школе-интернате. Он одаренный мальчик, на фортепиано в школе играл, много наград. Дочка все для него делала, чтобы развивать в этом направлении. Старший поступил в Харьковский университет. Когда дочь погибла, война — были большие проблемы. Как-то все это выдержали, как-то все это вынесли, пережили. И сейчас они у меня тоже в Киеве. В прошлом году внук окончил консерваторию и остался там. Спрашиваю: как дела? «Та, бабушка, нормально». Я не могу им ничего сказать, и они не могут ничего сказать, потому что прослушивают, боятся. Я говорю: вас там могут поймать, они отвечают: прячемся, делаем так, чтобы никуда не попасть. Мы общаемся по телефону. Так взяла телефон, посмотрела — был в Сети. А, ну слава Богу, жив-здоров. Такая у меня отдушина. Так вот иногда наберу. Иногда себя успокаиваю, надеюсь, что все-таки когда-то это кончится. Все к тому идет.

4 Не могу представить, что ВСУ сделали с Донецком Донецк красивейший город у нас был. Представить не могу, что они с ним сделали, разрушили. Больница имени Калинина — огромная территория, много корпусов — полбольницы разрушили. Через дорогу детская областная больница — то же самое, стреляли. Буквально недавно прочитала: больница Вишневского в Донецке — тоже обстреляли. Бьют по инфраструктуре: больницы, школы, детские сады, дома. Если наши бьют по военным объектам, складам боеприпасов — они бьют по людям, убивают каждый день, много погибших, в Горловке в том числе. У нас очень хороший мэр Приходько в Горловке. А еще мы очень скучаем по главе ДНР Александру Захарченко. Это был уникум. Молодой, энергичный, первый он был, где бы что ни произошло — под Дебальцево в 2015-м его ранило, он скакал на одной ноге. Сколько раз его пытались убить…

5 Эвакуация Я не собиралась вообще уезжать. По соседству со мной жила девочка — ну как девочка, ровесница моей дочери. Она мне помогает. Говорит: тетя Маша, объявили 22 февраля эвакуацию… Вы подумайте. Я отвечаю: никуда я не поеду, что будет, то будет. А брат у меня в Воронеже. И он позвонил мне, говорит: пожалуйста, приезжай к нам, ну что ты... опять там будут обстрелы. И уже сижу, думаю, ехать — не ехать. И тут по телевизору показывают, поезд пришел в Воронеж с эвакуированными. Я тогда решила: о, тогда я поеду к брату в Воронеж. Олечка меня собрала, позвонила. Говорили много не брать… Думала, два-три месяца — и мы вернемся. Она меня посадила в автобус, нас привезли на вокзал, посадили в поезд и говорят: Ростовская область — все занято, Воронежская область — все занято. Вас везут в Московскую область. А сейчас я говорю спасибо Господу, что мы попали сюда. Это не сравнить ни с чем совершенно. И спасибо, что так совпало, что и брат, и соседка Олечка говорила: поезжайте, тетя Маша, за квартирой буду смотреть. Думала, на два-три месяца, а уже полтора года.

6 Хочется слышать мирный салют, а не обстрелы Мы не голодали. Да, жили очень скромно. Постоянно были обстрелы, к нам не каждый рискнет привезти продукты. Но ничего, мы как-то к этому привыкли. А сюда мы приехали — это вообще что-то такое было. И отношение такое, и люди такие. Я вот в больнице лежала несколько раз, люди добрые, воспринимают все очень хорошо. Российский народ всегда был добрым. На Украине тоже люди очень добрые, но есть, конечно, там неадекватные. Хочется мирный салют слушать, а не обстрелы. Мы приехали сюда зимой — это лес, снег, природа. Горловка — это шахты, заводы, черный уголь, снег бело-черный. А тут все беленькое, чистое — ну очень комфортно было. Как провожу время? Смартфон, новости, музыку какую-то слушаю, иногда телевизор смотрю. В этом году не повезло: несколько раз в больнице лежала. Но все равно хорошо, там, в Горловке, было нереально попасть в больницу, потому что очень много пострадавших и гражданских, и детей, и военных. Здесь все, что можно, со мной сделали. Я шучу, говорю, меня заштопали и теперь как новая. Телеканал «360»

7 Русскому народу — низкий поклон Хочется, чтобы наступил наконец мир. Мы восемь лет не могли даже ни Новый год встретить, ничего. Но День Победы — это был массовый праздник, наши ребята старались обеспечивать безопасность. Отмечали его всегда, портреты несли. Массово, скромно, но дружно. Люди сплотились. В 2016–2017 годах люди стали возвращаться в Донбасс. Приходят дети в школу и начинают устанавливать порядки, как на Украине. А наши культурно, вежливо ставят их на место. Потому что да, как Порошенко говорил, они сидели в подвалах. Но они учились. И окончили школу, и спортсмены, и настоящие патриоты. Я хотела бы сказать спасибо всему русскому народу за то, что приняли нас. Нас кормят, нас одели-обули волонтеры — мы-то приехали вообще ни с чем. Я очень благодарна: и нашему руководству, и девочкам в медпункте, и в столовой. Низкий поклон всем, я очень довольна тем, что сюда попала.