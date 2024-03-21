Эксклюзив 21 марта 2024, 15:10 «Гребенка под кожей». Ученый предостерег от вживления чипа в здоровый мозг Профессор Хайтович: чип Neuralink от Илона Маска травмирует мозг Freepik

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Американская компания Neuralink, принадлежащая бизнесмену Илону Маску, впервые показала пациента с вживленным в мозг имплантом. Парализованный мужчина сыграл в шахматы силой мысли. Профессор Центра нейробиологии и нейрореабилитации Сколтеха Филипп Хайтович рассказал «360», как аналогичные чипы вживляли десяткам людей по всему миру.

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«Даже немножко обидно, потому что Илон Маск такой знаменитый, и теперь об этом все говорят. Хотя на самом деле такие импланты, которые помогали людям с парализованным телом общаться с компьютером, двигать механическими руками, существовали уже давным-давно. В том числе наши ученые этим занимались, и в Америке, и в Европе», — уточнил Хайтович.

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Он отметил, что не только Neuralink вживляла людям чипы. До выхода видео с такими имплантами уже жили десятки, если не сотни человек.

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«Ну что на самом деле такое этот имплант? Это просто электроды, которые считывают электрическую активность мозга. Для мозга это немножко травматично, потому что это как если воткнуть в кожу гребенку с толстыми иголками или зашить ее под кожу. Конечно, это будет не очень приятно», — объяснил специалист.

Травма мозга

Собеседник «360» подтвердил негативное влияние чипов на мозг. Однако людям с ограниченными возможностями такие устройства улучшат жизнь, так как фактически заместят поврежденные нервы.

«Если у человека парализовано тело, сломан позвоночник или шея, конечно, ему лучше иметь такой прибор в коре, чтобы сигналы из мозга шли не по нервам, а куда-нибудь в компьютер. Тогда получается, что эти электроды в какой-то мере замещают обычные нервы человека», — добавил он.

Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

В то же время здоровому человеку чипы ни к чему, уверен специалист: они травмируют мозг.

Для мозга это травма. В здоровый мозг я бы не советовал такое вставлять, потому что это мозг, конечно, немножко подпортит. У здорового человека там нервы, которые предоставляет ему само тело. Ну, а если что-то сломалось, тогда да. Филипп Хайтович

Профессор сравнил чип с занозой. Никакие инфекции в мозг не попадут, а инородное устройство инкапсулируется защитными клетками — его облепят макрофаги.

«Прямой опасности для человека в этом нет. Но лучше дополнительных дырок у себя в голове не сверлить и ничего в мозг не вставлять, потому что природа уже сделала его более-менее хорошо и вставлять туда какие-то чужеродные предметы, как в любую другую часть тела, не рекомендуется», — призвал Хайтович.

Илон Маск презентовал проект Neuralink по подключению человеческого мозга к компьютеру в 2019 году. Ученые разработали специальные нити толщиной до шести микрометров для вживления в мозг. О первом случае успешного вживления чипа бизнесмен объявил в начале 2024-го.