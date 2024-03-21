Технологии 21 марта 2024, 12:54 Первый человек с мозговым чипом Neuralink сыграл в шахматы силой мысли Пациент с мозговым чипом компании Маска Neuralink сыграл в шахматы силой мысли Freepik

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Первый человек, которому вживили мозговой имплант компании американского бизнесмена Илона Маска Neuralink, сыграл в шахматы силой мысли. Трансляцию вели на странице компании в соцсети X.

Чип вживили 29-летнему Нолану Арбо, парализованному ниже плеч из-за несчастного случая. Благодаря мозговому импланту мужчина смог двигать курсором силой мысли и играть в шахматы и в Civilization VI, от которых давно отказался из-за паралича, сообщили «Известия». Пациенту пришлось делать перерывы, чтобы подзаряжать устройство.

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«Это пока не идеально, предстоит еще много работы, но моя жизнь уже изменилась», — отметил Арбо.

Мужчина ничего не чувствует ниже плеч, так как восемь лет назад повредил спинной мозг. После вживления чипа его выписали из больницы на следующий день.

Маск основал стартап Neuralink в 2016 году. Компания разрабатывает чипы для вживления в человеческий мозг. По словам американского бизнесмена, технология поможет человеку противостоять искусственному интеллекту и управлять компьютером силой мысли.