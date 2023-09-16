Важное 16 сентября 2023, 15:40 Воробьев пообещал Подмосковью новые технологические соревнования после «Битвы роботов» Губернатор Воробьев пообещал новые технологические соревнования Подмосковью Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

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Власти Московской области поддержат проведение новых технологических соревнований после завершения проходящего в городском округе Красногорск отборочного чемпионата «Битвы роботов». Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что внедрение умных технологических решений в Московской области продолжится, как и проведение новаторских соревнований.

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«Мы и дальше будем поддерживать такие технологические, новаторские соревнования и применять все самое умное, потому что это делает нас и нашу страну сильнее», — заявил Воробьев.

Международные соревнования «Битва роботов» проходят в шестой раз, и впервые их приняла Московская область. Для участия в отборочном этапе и выхода в полуфинал в городской округ Красногорск приехали 24 команды из России, Турции, Индии и Казахстана.

Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

Перед стартом соревнований к собравшимся участникам и зрителям обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заявил, что сегодня познакомился с одаренными молодыми людьми из разных уголков России и других стран и очень рад, что сегодня в зале также много детей, которых привели родители.

«Миром рулят технологии. Если мы это будем понимать — каждый на своем месте, — то будем очень сильными», — подчеркнул он.

Организатором чемпионата «Битва роботов» стало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что ожидает яркой битвы между участниками.

«Спасибо большое правительству Московской области, которое поддержало нашу инициативу, наш первый этап, предоставило отличную площадку, где мы все собрались. Думаю, что будет очень интересно, очень жарко», — подчеркнул он.

Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

Московскую область на соревнованиях представили студенты филиала Российского технологического университета в городском округе Фрязино. Вместе с партнерами из «НПП „Исток“ имени Шокина» они сформировали команду Istok Robotics и создали боевой мини-танк RedHorn. Машина весит более 100 килограммов и владеет приемами дзюдо, а также оснащена вертикальным спиннером, который вращается со скоростью 1500 оборотов в минуту

«Мы участвуем в чемпионате впервые. Единственная команда из Подмосковья. Проработали тактику, придерживались ее, заранее зная свои плюсы, учли все нюансы. Результат мы видели только что», — заявил капитан подмосковной команды Дмитрий Татаринов после победы над роботом московской команды «Матадорс».

Он подчеркнул, что из всех команд только Подмосковье представило робота на гусеничной тяге. По словам создателя, во время разработки были трудности, но все удалось преодолеть.

Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области Автор фото: Константин Семенец / Пресс-служба губернатора Московской области

«На основе тех знаний и компетенций, которые уже получены, и того интереса от предприятия-партнера и от вуза мы в дальнейшем сможем создавать полезных роботов», — не исключил Евгений Татаринов.

Одна битва роботов длится три минуты, по окончании которых определяется победитель, выходящий в полуфинал. Он состоится в Перми. Итоговые соревнования примет Москва, где выберут участников суперфинала. Последний этап «Битвы роботов» войдет в программу первых «Игр будущего» в Казани.