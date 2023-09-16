Важное 16 сентября 2023, 12:09 «Миром рулят технологии». Воробьев обратился к участникам чемпионата «Битва роботов» Губернатор Воробьев пожелал успеха участникам чемпионата «Битва роботов»

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В первом этапе международного чемпионата «Битва роботов» примут участие 24 команды из России, Казахстана, Турции и Индии. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пожелал им успеха и напомнил о роли технологий в мире.

«Миром рулят технологии. Если мы это будем понимать — каждый на своем месте, — то будем очень сильными», — подчеркнул глава региона, пожелав всем любознательности и победы.

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Андрей Воробьев также поблагодарил всех присутствующих в зале — как участников, так и зрителей.

«Будет много эмоций в зале и много интеллекта — на ринге. Хочу поблагодарить тех, кто пришел — и детей, и умных и заботливых родителей, которые привели их сюда», — отметил он.

Командам из России, Турции и Индии губернатор Московской области пожелал удачи в соревнованиях.

«Очень амбициозные команды, хочу им пожелать успеха», — сказал Воробьев.

С инициативой проведения международного чемпионата «Битва роботов» весной этого года выступило Министерство цифрового развития. Предложение поддержали в правительстве и поручили разработать регламент.

Для участие в чемпионате заявки подали 190 команд из России, Вьетнама, Индии, Ирана, Казахстана, Турции и Китая. В первый отборочный этап вошли 24 участника, представляющие Россию, Индию, Казахстан и Турцию.

Соревнования начались в субботу, 16 сентября. Команды проведут дневную битву с 11:00 до 15:30 и вечернюю — с 18:00 до 20:30. Кроме того, зрителей ждет большая познавательно-развлекательная программа.