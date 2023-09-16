Подмосковье 16 сентября 2023, 13:45 Подмосковная команда Istok Robotics одержала первую победу на «Битве роботов» Команда из Фрязина Istok Robotics победила в первом состязании «Битвы роботов» Телеканал «360»

Читать 360tv в

Представленный на международном чемпионате «Битва роботов» мини-танк команды Istok Robotics из городского округа Фрязино одержал первую победу в отборочном этапе. Противником подмосковных изобретателей стала столичная команда «Матадорс». Трансляция соревнований проходит во «ВКонтакте».

Всего в отборочном этапе примут участие 24 команды из России, Индии, Казахстана и Турции. Первая часть «Битвы роботов» завершится в 15:30, а снова на арену для битвы механические бойцы выйдут в 18:00.

Реклама

Встреча проходит в городском округе Красногорск. Перед началом состязаний успехов участникам пожелал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В своем выступлении он подчеркнул, что сегодня мир невозможен без технологий. Глава региона пообещал зрителям качественное зрелище и отметил амбициозность и талант всех команд.

Капитан команды Istok Robotics из Фрязина Дмитрий Татаринов ранее рассказал, что на разработку робота танка ушло около 2,5 месяца. Свою машину они назвали RedHorn. Она способна разгоняться до 10 километров в час и владеет приемами ниндзюцу и дзюдо.

Глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник отметила, что призовой фонд «Битвы роботов» составит шесть миллионов рублей. Она подчеркнула, что Подмосковье уделяет особое внимание развитию новых технологий, поэтому с удовольствием поддержало мероприятие и приняло участие в его организации.