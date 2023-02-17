Важное 17 февраля 2023, 19:49 Сделал работу — наведи порядок. В Правдинском восстановили часть поврежденных коммуникаций Жители Правдинского рассказали Воробьеву о ремонте поврежденных коммуникаций в поселке

Читать 360tv в

В поселке Правдинском (городской округ Пушкино), где при строительстве подстанции пострадали коммуникации и дорога, решили уже почти все возникшие проблемы. Такое внимание приятно и показывает ответственный подход к ситуации, рассказали местные жители на встрече с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым.

Губернатор отметил, что работу новой подстанции запустили 17 февраля, что важно для стабильного электроснабжения. Однако при строительстве больших объектов порой могут возникать неудобства, как это случилось в этом поселке, отметил он.

Реклама

«[В Правдинском] были перебои с газоснабжением, здесь много всего перекопали. И спасибо жителям, которые обратили на это внимание, пригласили меня приехать, увидеть все своими глазами», — сказал Воробьев.

Он добавил, что все работы своевременно выполнят и силами компании «Россети», и муниципалитета.

На сегодняшний день часть работ уже сделали — газопровод и канализация работают. Провалы на пересечениях проезда Мира и улиц Мира и Герцена тоже устранены. Восстановление дороги и благоустройством займутся с наступлением тепла.

Ответственность в подходе

«Запуск новой подстанции, обновление электросетей — очень важно. Но из-за ее строительства у нас возник некоторый дискомфорт — к примеру, по нашей улице был прорыв газа, водопровода», — поделилась местная жительница Наталья Хурсевич.

Женщина напомнила, что жители поселка уже встречались с губернатором две недели назад. Тогда у людей появилась уверенность, что их услышали и неполадки быстро устранят.

«И действительно, мы сразу увидели обратную связь, к нам приехали представители „Россетей“, провели оперативные работы. Затем глава округа приехал, также заверил нас, что все последствия, аварийные ситуации будут устранены», — добавила она.

Воробьев заметил, что в Московской области работу всегда организуют следующим образом: после ремонта или стройки надо обязательно нужно навести порядок.

«„Россети“ взяли на себя ответственность и пообещали исправить все неудобства как можно скорее. Это пример ответственного подхода к делу для всех подрядчиков, кто хочет работать у нас в Подмосковье», — подчеркнул он.

Во время сегодняшней встречи с губернатором жители поселка подняли и вопросы транспорта, обеспечения качественной питьевой водой, бесперебойного теплоснабжения, газификации.