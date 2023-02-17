Важное 17 февраля 2023, 12:13 Андрей Воробьев: подстанция «Тютчево» в Пушкино улучшила электроснабжение для 180 тысяч жителей

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Современная подстанция «Тютчево» в Пушкино улучшила электроснабжение для 180 тысяч жителей. Она одна из крупнейших на севере Подмосковья и имеет федеральное значение, отметил губернатор региона Андрей Воробьев на церемонии ее запуска. Он наградил сотрудников, внесших вклад в строительство и работу объекта.

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Подстанция «Тютчево» обеспечила электричеством 40 населенных пунктов и создала необходимые условия для подключения новых потребителей в Пушкино, Сергиевом Посаде, Мытищах, Щелкове, Королеве, а в будущем создаст в Богородском округе и Фрязине.

Это федеральный проект и важный инфраструктурный объект Подмосковья. После его открытия надежность электроснабжения повысилась для 180 тысяч жителей Пушкино, появилась возможность подключить новые объекты. Андрей Воробьев

Подстанцию достроили в декабре 2022 года. По словам Воробьева, она имеет важное значение и для роста экономики.

«Инвесторы охотнее идут к нам, когда видят, что инфраструктура активно развивается, есть возможности для электроснабжения и газоснабжения. За 10 лет мы модернизовали 42 подстанции», — сообщил губернатор.

В результате проделанной работы надежность электроснабжения выросла в Лобне, Волоколамске, Люберцах и других городских округах Подмосковья.

Благодарность за совместную работу

Губернатор поблагодарил за сотрудничество «Россети», Минэнерго России, «Газпром» и всех причастных к развитию инфраструктуры для качественного электроснабжения.

«[Работа] с „Россетями“ и „Газпромом“ имеет принципиальное значение для нас. Когда появляются новые возможности для газоснабжения, электроснабжения, то растут города, приходят инвесторы, появляются новые высокотехнологичные рабочие места. Без всего этого невозможно развитие», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что надежное электро- и газоснабжение позволяет планировать развитие территорий, и вручил награды сотрудникам.

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