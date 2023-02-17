Важное 17 февраля 2023, 16:18 «Ключевое для нас — надежность». Андрей Воробьев — об улучшении электроснабжения в Пушкино Воробьев, Шульгинов и Рюмин запустили новую электрическую подстанцию в Пушкино Автор фото: Константин Семенец

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, министр энергетики России Николай Шульгинов и генеральный директор «Россетей» Андрей Рюмин запустили новую электрическую подстанцию «Тютчево» в Пушкино. Ее построили менее чем за полтора года.

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Новая подстанция уже начала работать и улучшила надежность электроснабжения для 180 тысяч жителей, а сегодня состоялась официальная церемония ее запуска.

Без новых мощностей газа, электричества, без дорог развивать экономику и обеспечивать качество жизни невозможно. Сейчас мы находимся на одной из самых современных подстанций. Ключевое для нас — это надежность. Андрей Воробьев

Запуск не только улучшил электроснабжение в Пушкино, но и создал условия для подключения потребителей в Сергиевом Посаде, Мытищах, Щелкове, Королеве. В будущем добавятся Богородский округ и Фрязино.

Автор фото: Константин Семенец

«Пуск подстанции „Тютчево“ имеет существенное социально-экономическое значение для Московской области. Это создает возможность для развития ж/д транспорта на Ярославском участке МЦД, повышает надежность 40 населенных пунктов», — сказал министр энергетики России Николай Шульгинов.

Он добавил, что все это необходимо для развития экономики в Подмосковье, которая стабильно растет.

Уникальность подстанции

При строительстве подстанции применили самые современные автоматизированные технологии. Среди них есть и те, которые внедрили впервые в России. Они экологичные и безопасные.

Автор фото: Константин Семенец

«Это очень важная, непростая работа, но я уверен, что ее динамика позволит обеспечить гарантированное электроснабжение, в том числе в СНТ. Долгое время там было, так скажем, любительское подключение, но благодаря команде „Россетей“ сейчас ситуация меняется», — добавил Андрей Воробьев.

Специальный метод горизонтально направленного бурения позволил минимизировать повреждение дорог и исключить вырубку деревьев при прокладке подземных коммуникаций.

Московская область — один из приоритетнейших для нас субъектов. Андрей Рюмин, генеральный директор «Россетей»

Генеральный директор «Россетей» отметил, что подстанция имеет все возможности дистанционного управления и наблюдения.

Автор фото: Константин Семенец

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