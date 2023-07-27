Подмосковье 27 июля 2023, 14:39 «Очень важная дорога». Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды Губернатор Воробьев проверил строительство Мытищинской хорды Пресс-служба губернатора Московской области

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Строительство Мытищинской хорды продолжается в Подмосковье. Новая дорога позволит разгрузить Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе на 20-30%. Первый этап проекта планируют завершить в январе, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Протяженность дороги составит 16 километров. Для того чтобы в январе запустить ее первый участок, протяженностью 10 км, на объекте трудятся около тысячи человек. Хорда позволит сократить путь из Мытищ в Лобню и из Пушкино в Долгопрудный до 30 минут. Полностью объект планируют достроить к концу 2024 года.

Очень важная дорога, прежде всего, для тех, кто живет в городском округе Мытищи, Пироговке. Современная трасса позволит соединить Дмитровское и Ярославское шоссе. Наша задача — запустить дорогу к концу 2024 года. Андрей Воробьев

Мытищинская хорда — это первый проект, который реализуют по концессионному соглашению о строительстве дорог в Подмосковье. Концессионером выступила группа «ВИС», а финансовым партнером — «Газпромбанк». Дорога станет дублером одного из участков МКАД. Транспортная доступность улучшится более, чем для 850 тысяч автомобилистов.

Сейчас строительная готовность хорды составляет 46%. В работах используют преимущественно отечественные материалы. Так, песок, железобетонные изделия и металлические конструкции производится в Подмосковье.

По словам главы Минтранса региона Алексея Гержика, на дороге установят шумозащитные экраны, мачты освещения и ливневки. Ожидается, что в сутки по ней будет проезжать около 25 тысяч машин.

Также в Мытищах продолжается реконструкция Пироговского шоссе. Там появятся тротуары от Олимпийского проспекта до остановки «МИСИ», велопешеходная дорожка от Угольной улицы до Мытищинской хорды. Кроме того, здесь обновят павильоны, обустроят пешеходные переходы и установят светофоры.

«Сделать скоростную трассу — это только половина истории. Не менее важны подъездные пути. В 2021 году мы приступили к реконструкции Пироговского шоссе на участке от Волковского шоссе до Мытищинской хорды. Поэтому здесь тоже стараемся держать темп, чтобы закончить работы в то же время, как будет сдана Мытищинская хорда», — заявил глава региона.

Ранее губернатор рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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