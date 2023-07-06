Подмосковье 06 июля 2023, 17:13 Воробьев заявил об улучшении системы транспорта Подмосковья Губернатор Подмосковья Воробьев объявил о замене остановочных комплексов Телеканал «360»

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В Московской области продолжается работа по улучшению системы пассажирского транспорта. В рамках этой работы проводят замену остановочных павильонов. Об этом в эфире радиостанции Sputnik в программе «Подмосковье. Работаем» заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

К главе региона обратился житель городского округа Чехов который заявил, что на Старосимферопольском шоссе, где расположены три дачных поселка перестали останавливаться автобусы. Потому что на месте остановки «Дачная» нет ни знаков, ни павильона.

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Воробьев обратился за ответом к главе округа Григорию Артамонову, который пообещал, что остановку обновят до конца лета.

«До конца августа будет установлен павильон. Там у нас ходят три маршрута: два „Мострансавто“ и один частный перевозчик, с которыми уже проведена работа. Они будут останавливаться на данной остановке», — рассказал глава городского округа.

Всего до конца года в Московской области установят 314 новых автомобильных павильона, заявила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова. Она отметила, что 40 единиц уже установили. Все пункты производятся в Подмосковье.

«Иногда сразу берем подрядчика, который их устанавливает сам. Например, в случае Чехова это будет сделано силами „Мосавтодора“. Остановки производятся в Егорьевске, мы их там обычно берем. В Чехове, которому мы уделяем особое внимание, 48 остановок мы сделаем за два года, это очень большая программа», — пообещала она.

Кроме ситуации с остановками Воробьев спросил у главы округа, как обстоят дела с тротуарами. Артамонов заявил что это тема актуальна, так как Чехове много удаленных населенных пунктах. В прошлом году вдоль трасс сделали восемь километров тротуаров. В этому году эту работу продолжат.