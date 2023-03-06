Подмосковье 06 марта 2023, 00:00 Как отметить 8 Марта в Подмосковье. Топ интересных мест для отдыха Жителям Подмосковья напомнили об интересных локациях для отдыха 8 Марта Пресс-служба губернатора Московской области

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На 8 Марта всегда хочется сделать какой-нибудь особенный подарок своим любимым и близким. Вариантов презентов, как и мест, где отметить весенний праздник, — очень много. Конечно, здорово, когда, помимо, например, красивого букета, получается подарить новые впечатления и отличное настроение. Подборка интересных локаций в Подмосковье, куда можно отправиться в этот день, — в материале «360».

1 Идем в музей Министерство культуры и туризма Московской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Посещение ресторана или нового модного кафе первым приходит в голову при планировании праздника. Однако мы предлагаем альтернативу либо удачное дополнение к этой гастрономической составляющей. Речь о музеях. Причем в Московской области 8 марта их посещение будет бесплатным. Можно изучить экспозиции музея «Новый Иерусалим» в Истре, Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника, Серпуховского историко-художественного музея или Зарайского кремля. Другой вариант — отправиться в музей-заповедник «Усадьба Мураново» имени Тютчева или Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник Чайковского в Клину. Министерство культуры Московской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Ждут гостей в музее-заповеднике Чехова «Мелихово», Звенигородском историко-архитектурном и художественном музее, Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина в Одинцове. Интересные выставки представил и Государственный мемориальный музей-заповедник Менделеева и Блока недалеко от Солнечногорска. Участие в акции принимают также Военно-технический музей в Черноголовке и Московский областной музей народных художественных промыслов в Мытищах. В пресс-службе регионального Минкультуры уточнили, что для бесплатного посещения нужно получить билет по акции в кассе культурной организации. Посетителям также посоветовали заранее изучить афишу мероприятий, так как некоторые экспозиции и экскурсии будут платными, для них нужно приобрести электронные билеты.

2 Фестиваль в Доме ученых Научного центра РАН в Черноголовке Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства В Доме ученых Научного центра РАН в Черноголовке 5 марта стартовал V Международный музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль». Он продлится до апреля, поэтому, если вы еще не успели туда попасть, можно восполнить этот пробел. Тем более что там есть на что посмотреть. Гости смогут познакомиться с творчеством музыкантов-новаторов, а также с актуальными исследованиями ученых и инновационными разработками компаний, целью которых было решение разных социально значимых задач. В рамках музыкальной программы фестиваля запланированы выступления заслуженного артиста России Александра Гиндина, актера театра и кино Владимира Стеклова, лауреата международных конкурсов Басиния Шульмана, заслуженной артистки России Елены Ревич, Антона Кукушкина. Можно будет послушать солистов Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», лауреата международных конкурсов Маурицио Бальини. Кроме того, 11, 20 и 26 марта для посетителей приготовили лекции о ведущих исследованиях в области генетики, новых материалов, альтернативной энергетики.

3 Дегустация самых вкусных сыров в Истре Pxhere Интересный и однозначно вкусный вариант — провести 8 Марта в сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское в Истре. Здесь есть как платные, так и бесплатные экскурсии. Предусмотрены индивидуальные и групповые посещения. Есть возможность попасть на винно-сырную дегустацию «Вино и сыр». Во время экскурсии через стеклянные стены можно наблюдать за процессом приготовления сыра, а через панорамное стекло — увидеть сырное хранилище. Гостям рассказывают и о том, как варили сыр раньше. На винно-сырной дегустации участникам предстоит выбрать идеальное сочетание российского вина и натурального фермерского сыра. На любую экскурсию и дегустацию продаются подарочные сертификаты.

4 Чаепитие с любимым лакомством русских писателей mosreg.ru / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства mosreg.ru / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства mosreg.ru / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства mosreg.ru / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Для тех, кто любит сладости, есть другой вариант отдыха с дегустацией. Это музей «Коломенская пастила». Здесь водят не просто экскурсии — гости могут увидеть театрализованное представление и выпить чаю с этим удивительным десертом. Посетителям рассказывают о технологии приготовления лакомства. Во время чаепития угощают разными видами пастилы, которую любили знаменитые русские писатели: Федор Достоевский, Лев Толстой, Александр Пушкин и многие другие. «Романтические натуры и сладкоежки обязательно оценят такой оригинальный подарок в Международный женский день», — убеждены представители музея.

5 Перезагрузка в спа Pxhere В Ленинском городском округе работают термы «Видное». Это оздоровительный комплекс с бассейном с морской водой. Посетители могут выбрать ту или иную спа-программу, погреться в саунах и парных. Отличный вариант для отдыха в выходной праздничный день. На сегодняшний день спа-процедуры можно назвать одними из самых популярных в косметологии. И это неслучайно. Они направлены на оздоровление организма, кожи и волос. С их помощью можно избавиться от следов усталости и снять стресс. На ресепшене центра продаются подарочные сертификаты разного номинала от 500 до 30 000 рублей.

6 В гости к альпакам mosreg.ru / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства В деревне Походкино Дмитровского городского округа есть действительно удивительное место — ферма «Российские альпаки». Здесь можно познакомиться с этими животными. Остаться равнодушным невозможно. На ферме живет голубоглазый блондин Чарли, бандит Квентин, пушистый белый Шелби, Ариэль и многие другие. Сотрудники убеждены, что обитатели этого места смогут покорить сердце любого гостя. Экскурсии на ферму проходят в группах и по предварительной записи. В первой части посетители знакомятся с животными. Их разрешают кормить с рук и фотографировать. Помимо альпак, здесь живут верблюд, кролики, куры, коза, овечка и улитки. Во второй части визита специалисты рассказывают о работе мастерской шерсти, показывают, как ее обрабатывают, рассказывают об особенностях ухода за животными, о самой ферме и планах фермерского хозяйства.

7 Игры с хаски Pxhere Еще один интересный вариант для активного отдыха на 8 Марта — посещение этнокультурного комплекса «Хаски парк» в деревне Петровское Раменского городского округа. В комплексе живут более ста собак породы хаски. Все они здоровы, привиты, приучены к регулярному общению с людьми и очень ласковые. С ними можно фотографироваться, взять на руки щенков, покормить специальным кормом и, конечно, прокатиться в упряжке. Тем, кто замерзнет во время отдыха на улице, предлагают погреться в жилище народов севера, поиграть в их национальные игры и выпить горячего чая. Парк работает каждый день, с 11:00 до 16:00. Записываться на посещение заранее не нужно.