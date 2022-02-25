Черноголовка примет пятый «Гиндин-фестиваль»

В Черноголовке с 5 марта стартует Пятый международный музыкально-просветительский проект «Гиндин-фестиваль». Местом его проведения станет Дом ученых научного центра РАН, а само мероприятие объединит музыкантов и ученых.

Участие в проекте примут известные российские исполнители, ученые и популяризаторы науки, сообщили организаторы фестиваля.

Устроителями «Гиндин-фестиваля» стали заслуженный артист России пианист Александр Гиндин, Дом ученых НЦЧ РАН и ряд научных организаций. Проект познакомит слушателей с творчеством музыкантов — незаурядных личностей, новаторов, внесших свой вклад в развитие исполнительского искусства. На нем расскажут об актуальных исследования и инновационных разработок компаний, направленных на решение социально значимых задач.

Идея фестиваля — объединить музыкальное искусство и фундаментальные естественные науки в двух параллельных программах, концертной и научно-популярной.

Наука призывает к действию, музыка — вдохновляет и напоминает о гуманности действия. Обе сферы человеческой деятельности направлены на творчество и предполагают новаторство и созидание. Подобное сочетание позволяет по-новому увидеть разносторонние возможности человека, обратить внимание на современные интеллектуальные и эмоциональные вызовы.

Участниками музыкальной программы пятого фестиваля станут сам Александр Гиндин, народный артист России, актер театра и кино Владимир Стеклов, лауреат международных конкурсов Басиния Шульман (фортепиано), заслуженная артистка России Елена Ревич (скрипка), Антон Кукушкин (драматическое мастерство), солисты Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», лауреат международных конкурсов Маурицио Бальини (фортепиано, Италия). Они выступят 5, 13, 18, 25 марта и 1 апреля.

В рамках научно-популярной программы 11, 20 и 26 марта с лекциями выступят ученые в области изучения генетики, новых материалов, альтернативной энергетики.

Фестиваль пройдет в киноконцертном зале и Большой гостиной Дома ученых НЦЧ РАН. Его поддерживают российское представительство компании Yamaha Music, Институт проблем химической физики РАН, «РТСофт», «Ростокс-Н», Sergio Nero и другие.