Москва 05 января 2023, 22:22 ⛄Встретить Рождество и не замерзнуть. Как пережить аномальный холод Врач Моисеев: в морозную погоду нужно одеваться по правилам горных восхождений Unsplash

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Рождество принесет жителям многих регионов России аномальные морозы. Если в Москве и Подмосковье ожидается до -30 градусов, то на Дальнем востоке — все -53. Холода продержатся меньше недели, но в этот период особенно важно следить за своим здоровьем. Людям с хроническими заболеваниями лучше оставаться дома, а всем остальным стоит не забывать тепло одеваться. Не замерзнуть помогут правила подготовки к горным восхождениям.

Прогноз на Рождество

Морозная погода начнет наступать с Псковской и Белгородской областей. Похолодание, как заявил «360» синоптик Александр Шувалов, будет сильным. Отклонение от среднемесячной температуры может достигнуть 15–20 градусов.

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«На три ночи минимум в Москве будет −25: 7, 8 и 9 января. На востоке европейской части, в Казани и Перми — до −30 градусов, здесь холод задержится несколько дольше», — отметил Шувалов.

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Самые сильные морозы придут в Якутию, Магаданскую область и на Чукотку. Там ожидается до -53 градусов. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, причиной мороза станет антициклон. Он будет определять малооблачную погоду как минимум на ближайшую пятидневку. Для столичного региона метеоролог назвал еще более низкие температуры, чем его коллега.

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«В рождественскую ночь будет малооблачно, никаких осадков. В Москве похолодает до -25…-27 градусов, а в Подмосковье будет 25-30 градусов мороза. Днем в городе 17-19 ниже нуля, а по области — от -16 до -21», — уточнил Тишковец.

Постепенное повышение температуры начнется только со вторника, 10 января.

Советы от врача

В период экстремального холода особенно важно правильно одеваться, выходя на улицу. Об этом в разговоре с «360» напомнил врач общей практики Денис Моисеев.

«По правилам горных восхождений, нужно использовать три слоя одежды. Первый — водоотводящий. Для него используют термобелье, чтобы активнее испарять влагу с поверхности тела, но при этом задерживать тепло. Второй слой — утепляющий. Здесь используется либо элемент одежды из натуральной шерсти, либо более технологичные ткани — например, флис», — рассказал он.

Задача этого слоя — создать теплоизоляцию. Материал накапливает воздух между своих волокон, а воздух является отличным теплоизолятором. Следующий слой — экранирующий. Он защищает человека от холодного ветра и не дает теплу выходить наружу. Желательно, чтобы этот слой активнее испарял влагу. Для этого используют мембранные ткани, но также подойдут и натуральные материалы — например, кожа или мех, которые тоже хорошо экранируют и удерживают тепло.

РИА «Новости»

«Опасен такой холод в первую очередь для лиц с ослабленной и несовершенной терморегуляцией — это пожилые люди и дети. Для того, чтобы обезопасить детей от холода, нужно пользоваться правилом „плюс один слой“. То есть смотрим, как мы одеваемся сами, и добавляем еще один утепляющий слой для ребенка. Нет смысла добавлять водоотводящий слой или поверх куртки надевать еще одну, но дополнительный свитер, дающий дополнительный слой воздуха, целесообразно надеть», — отметил Моисеев.

В мороз нежелательно выходить на улицу людям с астмой, потому что резкое снижение температуры воздуха и вдыхание его может спровоцировать очередной приступ бронхообструкции. Также стоит поберечься людям с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы.

«Сам по себе холод не несет опасности, но он может приводить к транзиторному снижению иммунитета. Могут обостряться различные хронические заболевания на фоне перегревания. В связи с этим не нужно кутаться в период холодов. Это приведет к активной теплоотдаче за счет раскрытия сети капилляров в коже. И при длительном пребывании на холоде можно переохладиться», — пояснил врач.

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Он посоветовал надевать верхнюю одежду непосредственно перед выходом из помещения, чтобы не вспотеть еще до попадания на холод.

Рекордов холода не будет

Как отметил Тишковец, в XXI веке рождественские морозы еще не были такими затяжными. Но с точки зрения минимальных температур это Рождество не станет рекордным.

«Самые низкие температуры [в Москве] 7 января были в 1987 году. Тогда было -31,5 градуса. В этом веке глобального потепления рекорд был буквально недавно, в 2017-м — 29,9 градуса. То есть мы не дотянем, поэтому будет без рекордов», — заявил метеоролог.

Он подчеркнул, что подобные волны арктического тепла на Рождество случаются не так часто. В среднем 20-градусные морозы случаются где-то один раз в семь лет.

«А вот чтобы температура была -25 и ниже, такое случается примерно один раз в 12 лет. Так что да, грядущие холода и наступающий по всем фронтам „Генерал Мороз“ достаточно уникальный, но не рекордный», — сказал Тишковец.

По словам Шувалова, погода нормализуется на рубеже 12–13 января. В Москве оттепель возможна, скорее всего, после старого Нового года.