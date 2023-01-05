Экология 05 января 2023, 04:23 Морозы до 53 градусов пообещали жителям некоторых регионов России Синоптик Вильфанд: морозы до 53 градусов ожидаются в некоторых регионах страны РИА «Новости»

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Жителей Якутии, Чукотки и Магаданской области в ближайшие дни ждут морозы, которые будут достигать 48-53 градусов. Об этом в разговоре с ТАСС предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По это словам, в этих регионах будет самая холодная погода. При этом крайне низкая температура затронет более половины территории страны. В некоторых местах ожидаются сильнейшие аномалии.

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«В период с 5 по 9 января в Архангельской области, Ненецком автономном округе прогнозируется до 30-37 градусов мороза, в Коми — до 30-39 градусов мороза, в Карелии — до 26 градусов мороза», — сообщил Вильфанд.

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В Вологодской области столбики термометров покажут до -33 градусов, а в Петербурге — до -25 градусов. В Свердловской области похолодает до -34 градусов. Такая же температура будет и в Челябинской области. Совсем морозно будет на севере Урала. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах синоптики прогнозируют до -47 градусов.

Температура ниже климатической нормы ожидается в регионах Северо-Западного федерального округа и Южного федерального округа.