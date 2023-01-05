Эксклюзив 05 января 2023, 11:16 Рождественские морозы в европейской части России не продержатся больше недели Синоптик Шувалов: оттепель вернется в Москву после старого Нового года РИА «Новости»

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Под Рождество, 6 января, мощный антициклон принесет сильные морозы в европейскую часть России. Но уже 12–13 января температура воздуха вернется к обычным значениям для середины зимы. Об этом в беседе с «360» сообщил синоптик Александр Шувалов.

«Погода нормализуется на рубеже 12–13 января, морозы вернутся к норме. <…> В Москве оттепель возможна, скорее всего, после старого Нового года», — отметил метеоролог.

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По словам климатолога, морозы начнут наступать с Псковской и Белгородской областей. Но долго не продержатся.

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«Холода первыми захватят Псковскую и Белгородскую область. Но буквально через пять дней температура здесь снова поднимется до нуля градусов, а в Центральную Россию вернутся умеренные морозы — от −5 до −10 градусов», — сказал климатолог.

Он обратил внимание, что морозы будут сильные. Отклонение от среднемесячной температуры может достигать 15–20 градусов.

«На три ночи минимум в Москве −25: 7, 8 и 9 января. На востоке европейской части, в Казани и Перми, — до −30 градусов, здесь холод задержится несколько дольше», — уточнил Шувалов.

Морозы он не стал считать крупной аномалией. Шувалов напомнил, что предыдущее подобное похолодание еще большей интенсивности зафиксировали в 2017 году в те же даты.

«Похолодание связано с особенностями атмосферных процессов. У нас очень долго не вторгались циклоны из полярных широт. Это первые хорошие морозы. Такой интенсивности они обычно наблюдаются раз в два-три года», — резюмировал синоптик.