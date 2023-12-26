26 декабря 2023, 18:42
☃️Снегопады или слякоть? Какая погода ждет россиян на Новый год
Метеоролог Позднякова: в начале 2024 года температура может быть плюсовой
Оттепель в Москве и Подмосковье поубавила новогодний настрой, ведь главный праздник года традиционно ассоциируется с большими сугробами, блестящим снегом и кусачим морозом. Ждать ли возвращения настоящей русской зимы к 31 декабря и как Новый год встретят жители других российских регионов — в материале «360».
Погода на Новый год — 2024 в Москве и Подмосковье
В последнее время предновогодний мороз приходил в Москву и Подмосковье довольно редко. Однако это не помешало столице и области в середине декабря буквально утонуть в снегопаде, который принес немало проблем.
Некоторые синоптики уверены, что столицу и область к Новому году накроет европейская зима (плюсовая погода без обильных снегопадов), другие допустили, что в регион вернутся холода.
Метеоролог Александр Шувалов в своем Telegram-канале предупреждал даже о 20-градусных морозах, но впоследствии он скорректировал прогноз.
«Прогностические модели, которые до этого давали разные варианты развития событий, теперь сходятся в едином мнении, что Новый год москвичи будут встречать вместе с оттепелью или, в крайнем случае, при ноле — минус трех градусах», — уточнил специалист.
Метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «360», что в последний день уходящего года температура будет слабоотрицательной, а в начале нового столбики термометров могут показать небольшой плюс. Температура воздуха 1 января, вероятно, окажется выше климатической нормы примерно на пять градусов.
«Во всяком случае без снега мы не останемся, даже притом, что оттепель уменьшила его количество», — заявила метеоролог.
На улице будет вполне комфортно: не холодно, без сырости и с умеренным ветром. Главное, чтобы 1-го числа не было дождя, из-за которого образуется гололед, — самые неблагоприятные условия для столичного региона в это время года, подчеркнула Позднякова.
Погода на Новый год в России
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА «Новости», что днем 31 декабря в центральной части России будет от 0 до -3 градусов, в регионах Черноземья — на 2 градуса теплее.
«Температура минус 1...- 6 в ночь на 31 декабря и днем — от 0 до -3 градусов. Такая погода будет в Москве, и она в принципе характерна для всей Центральной России», — добавил метеоролог.
Погода в Санкт-Петербурге на Новый год
В культурной столице погода будет нестабильной, что вполне привычно для местной зимы. Стоит ожидать проливных дождей, порой их сменят обильные снегопады, а в результате усиления морозов образуется гололед.
По информации метеорологических центров, с 31 декабря по 1-2 января столбики термометров в Санкт-Петербурге покажут минус 10 градусов ночью. Небо, как обычно, затянет серая пелена, но осадков может и не быть.
В новогодние праздники морозы смягчатся до -2...-5 градусов. В начале года петербуржцев обрадуют снегопады — правда, вскоре их сменят ливни.
Погода в Новый год в Свердловской и Челябинской областях
Более северные регионы России не останутся в этом году без новогодней сказки за окном. В Свердловской и Челябинской областях 31 декабря синоптики спрогнозировали -13...-15 градусов. Ночью температура в некоторых районах может опускаться до -25 градусов.
При этом небо будет ясное, ветра, сильных снегопадов и других осадков пока не ожидается. Сильный минус сохранится на все новогодние праздники, теплее -10 градусов не будет.
Погода в Новый год в Новосибирской, Томской и Омской областях
В Новосибирской, Томской и Омской областях 2023 год завершится морозами при температуре -15...-27 градусов (в зависимости от населенного пункта). Ближе к полуночи похолодает еще на несколько градусов — до -19...-20. В новогоднюю ночь снега не прогнозируется, однако к утру 1 января возможен небольшой снегопад.
Такая вполне уютная погода без слякоти и с умеренными осадками, предположительно, продержится на Урале и в Сибири все каникулы. Только ближе к 10 января вновь похолодает до -25...-30 градусов.
Погода на Новый год во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске
Жители Дальнего Востока встретят Новый год в привычных для местной зимы условиях. По прогнозам специалистов, в период праздников там должно быть -17...-19 днем и -23...-25 ночью.
Правда, придется поработать лопатами: по всему региону опять ожидаются обильные снегопады. Но зато, возможно, обойдется без сильного ветра.
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