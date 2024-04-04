Москва 04 апреля 2024, 10:28 Москва обновила суточный температурный рекорд Синоптик Леус: в Москве обновился суточный температурный рекорд РИА «Новости»

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Температура в Москве поднялась до отметки в +18,1 градуса, тем самым обновив суточный рекорд. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Москва начала апрель рекордным хет-триком!» — отметил специалист.

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По словам Леуса, вчера воздух в столице прогрелся до 18,1 градуса. Подобный рекорд фиксировали в Москве еще в 1983 году — тогда 3 апреля столбик термометра поднялся до отметки в 17,9 градуса.

Он добавил, что оборудование московской метеостанции в самом начале метеорологических суток (поздним вечером вторника) показало температурное значение в плюс 18,4 градуса. Синоптик объяснил, что именно этот рекордный показатель специалисты запишут в «метеорологические летописи».

Ранее метеоролог Александр Ильин предположил, что москвичам следует ждать устойчивую теплую погоду только в третьей декаде апреля. По его прогнозу, в начале мая воздух в столице будет прогреваться от +14 до +22 градусов.