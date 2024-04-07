Экология 07 апреля 2024, 17:56 Москвичам пообещали июньское тепло в апреле Синоптик Тишковец: июньское тепло до +23 градусов придет в Москву 10 апреля Медиасток.рф

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Москвичи смогут насладиться летним теплом уже на следующей неделе. Об этом РИА «Новости» заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, столбик термометра в среду поднимется в столице до отметки в +23 градуса.

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«Период похолодания и ночных заморозков в Центральной России закончился, и апрель вновь уверенно встает на весенние рельсы», — подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что ветер принесет в Москву атлантическое тепло уже в понедельник. Ночью температура в столице не опустится ниже +4-9 градусов. Днем ожидаются небольшие дожди, но в городе все равно будет тепло, +15-20 градусов.

Во вторник температура будет достигать днем порядка 20 градусов тепла. Вечером в столице прогнозируется дождь с грозой, а ночью ожидается около +10 градусов.

Ранее в Москве обновился суточный температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся 3 апреля до отметки в +18,1 градуса.