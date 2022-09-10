Причины протестов в Молдавии объяснил доцент Ежов | 360°

Эксклюзив 10 сентября 2022, 21:40 Поделиться Telegram

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Viber Жителей Молдавии не устроили обещания «европейской сказки». Под президентом Санду закачалось кресло Доцент Ежов не исключил ухода Санду с должности президента Молдавии после протестов РИА «Новости»

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Тысячи сторонников оппозиционной партии «Шор» вышли на акцию протеста в Кишиневе. Они собрались возле здания администрации президента республики Майи Санду, где выразидли недовольство растущими ценами на газ, а также решениями, которые привели к милитаризации страны.

По словам лидера партии Илана Шора, находящегося за границей, 18 сентября в республике проведут национальную акцию протеста. «360» разобрался в причинах демонстраций и выяснил, чем они могут обернуться для действующей власти.

Точка кипения

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Негодование жителей Молдавии вызвала политика властей республики. Люди возмутились тем, что руководство страны бездействует на фоне приближающейся зимы и растущих цен на энергоносители. К митингующим стянули полицию, но митингующие призвали правоохранителей не применять силу против своего же народа, сообщило издание «Sputnik Молдова».

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«Майя Санду больше не представляет народ, она должна сдать свои полномочия и уехать. Мы предлагаем ей это сделать до 18 сентября. Если нет, мы соберемся 18 сентября и мирно будем протестовать до конца, пока не будут назначены досрочные президентские и парламентские выборы», — обратился к протестующим по видеосвязи лидер партии Илан Шор.

Политик сейчас находится в Израиле, сообщило РИА «Новости». Он подчеркнул, что это родная для него страна, потому что он там родился. Шор назвал себя политически преследуемым человеком в Молдавии и выразил надежду на скорое возвращение в республику.

«Очень скоро я буду вместе с протестующими в Кишиневе стоять на площади, а еще через некоторое время мы вместе войдем в правительство для того, чтобы управлять Молдавией и сделать ее богатой», — заявил лидер партии.

РИА «Новости»

Молдавия «закрутила» гайки

После проведения митинга у здания президентской администрации, партию «Шор» на полгода лишили государственного финансирования. Такое решение приняла республиканский ЦИК.

По версии избиркома, оппозиционные политики нарушили порядок отчетности о доходах в документах, связанных с прошедшими 29 мая местными выборами.

«Выявлено использование незадекларированных средств на общую сумму около 20 тысяч леев (1 тысяча евро). В то же время сообщалось о превышении установленного финансового потолка», — заявил зампредседателя комиссии Павел Постика.

Он уточнил, что решение ЦИК Молдавии является сигналом и для других партий.

Власти оказали давление на оппозиционную партию, но с ростом цен в стране сделать ничего не смогли.

По данным Национального бюро статистики (НБС), годовая инфляция в Молдавии по итогам августа превысила 34%. Сильнее всего поднялись цены на газ — 362,28%, почти в два раза подорожали теплоэнергия и овощи.

Учитывая тяжелое экономическое положение и приближающуюся зиму, протестующие намерены добиться своей цели.

РИА «Новости»

Майя Санду может лишиться президентского кресла

Акции протестов в Молдавии с высокой доле вероятности подавят, рассказал «360» доцент Финансового университета при Правительстве России Дмитрий Ежов. По его словам, есть вероятность, что митинги продолжатся и после 18 сентября.

«Полагаю, что с высокой долей вероятности протесты будут подавлены. В то же время нельзя исключать смещения Майи Санду с занимаемого поста. В этом случае это будет очень серьезный урок и соответствующий сигнал для Европы», — отметил эксперт.

В случае теоретического ухода Санду проблемы никуда не денутся, добавил Ежов. Сейчас президент республики обещает повысить пенсии и решать назревшие социальные вопросы, но дальше слов дело не заходит.

«Есть Майя Санду, являющаяся гражданкой Румынии и, по сути, предлагающая молдаванам „европейскую сказку“. Они в этой „европейской сказке“ уже разочаровались и мало понимают, куда они идут. Поэтому представители оппозиционных партий выходят на протестные акции», — объяснил природу митингов Ежов.

Не стоит сбрасывать со счетов фигуру прежнего главы республики Игоря Додона, подчеркнул эксперт. Политик может громко заявить о себе, если смещение Санду все же состоится.

«Такой вариант абсолютно нельзя исключать», — подытожил собеседник «360».

Из-за роста цен на газ власти Молдавии пообещали обеспечить жителей страны дровами. Для этого начали делать специальный сайт, который должен был начать работу 1 сентября. Руководство республики не справилось с этой задачей, и ответственная за поставленную задачу министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу ушла в отставку.

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