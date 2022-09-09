Протестующие в Молдавии начали сжигать квитанции о квартплате возле офиса президента. Видео | 360°

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Протестующие в Молдавии начали сжигать квитанции о квартплате возле офиса президента. Видео

ТАСС: около тысячи сторонников оппозиции вышли на акцию протеста в Молдавии

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Около тысячи сторонников оппозиционной партии «Шор» в Молдавии вышли на акцию протеста к администрации президента Майи Санду, сообщил ТАСС. Протестующие требуют увольнения главы республики и сжигают квитанции за коммунальные услуги в знак протеста против роста цен, написал RT.

Люди скандируют: «Долой Майю Санду!», «Мы — народ!» Перед собравшимися выступил председатель Оргеевского района Дину Цуркану. Он обвинил власти в провале переговоров с Россией по поставкам газа.

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«Санду не хочет вести переговоры и просить более низкой цены на газ. Нам говорят, что мы должны быть гордыми, гордыми и бедными», — констатировал Цуркану.

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Демонстрации в стране из-за недовольства властями начались еще летом. Протестующие возмущены падением уровня жизни и неспособностью властей преодолеть кризис.

Как сообщил в конце августа министр соцзащиты Молдавии Марчел Спатарь, оплатить счета за отопление и электричество по действующим сейчас тарифам способен только 1% жителей страны.

Газ

Молдавия

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