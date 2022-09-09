Министр окружающей среды Молдавии уволилась после скандала о сайте с дровами | 360°

Мир 09 сентября 2022, 00:56 Поделиться Telegram

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Viber Министр окружающей среды Молдавии уволилась после скандала о сайте с дровами Министр окружающей среды Молдавии Кантараджиу ушла с поста из-за сайта по закупке дров unsplash.com

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Глава министерства окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу сообщила, что покидает свой пост после скандала вокруг сайта о закупке дров. Отставка последовала после критики премьера Натальи Гаврилицы, сообщил ТАСС.

«Сегодня я подала заявление об отставке с должности министра окружающей среды», — написала Кантараджиу в соцсети в четверг.

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Скандал случился из-за слов министра в ответ на критику премьера о срыве сроков сдачи сайта, на котором граждане смогут найти информацию о закупке дров. Портал должны были закончить к 1 сентября.

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В разговоре с журналистами Кантараджиу заявила, что не видит ничего страшного в том, что указание премьера не выполнено.

«Да было поручение сделать сайт до 1 сентября. Не сделали. И что?» — заявила министр с улыбкой.

Эти слова Кантараджиу вызвали возмущение общества, народ потребовал отставки министра.

Власти Молдавии еще в июне поручили обеспечить жителей дровами на фоне роста стоимости газа. Премьер-министр Гаврилица потребовала сдержать возможный рост цен на дрова и обеспечить их наличие на фоне увеличения тарифа на газ для населения страны.

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