Министр окружающей среды Молдавии уволилась после скандала о сайте с дровами | 360°

Все новости

Мир

09 сентября 2022, 01:49

Китай заявил, что поставки оружия на Украину не приведут к миру

Власть

09 сентября 2022, 01:29

Слухи о «контрнаступлении» ВСУ создали фон для выклянчивания оружия у Запада — Небензя

Реклама

Мир

09 сентября 2022, 00:56

Министр окружающей среды Молдавии уволилась после скандала о сайте с дровами

Мир

09 сентября 2022, 00:53

Небензя попросил США доказать, что Россия закупает оружие у Ирана и Северной Кореи

Мир

09 сентября 2022, 00:29

Финляндия закрыла для СМИ пограничную с Россией зону

Мир

09 сентября 2022, 00:27

The Sun сообщила, что деньги с изображением Елизаветы II выведут из обращения

Подмосковье

09 сентября 2022, 00:20

Памятник партизану реконструировали в Серебряных прудах

Мир

09 сентября 2022, 00:06

Протоиерей Балашов раскритиковал объявление Латвией автокефалии ЛПЦ

Мир

09 сентября 2022, 00:05

Белый дом вынудили оправдываться за частые отпуски Байдена

Мир

09 сентября 2022, 00:56

Министр окружающей среды Молдавии уволилась после скандала о сайте с дровами

Министр окружающей среды Молдавии Кантараджиу ушла с поста из-за сайта по закупке дров

Читать 360tv в

Глава министерства окружающей среды Молдавии Юлиана Кантараджиу сообщила, что покидает свой пост после скандала вокруг сайта о закупке дров. Отставка последовала после критики премьера Натальи Гаврилицы, сообщил ТАСС.

«Сегодня я подала заявление об отставке с должности министра окружающей среды», — написала Кантараджиу в соцсети в четверг.

Реклама

Скандал случился из-за слов министра в ответ на критику премьера о срыве сроков сдачи сайта, на котором граждане смогут найти информацию о закупке дров. Портал должны были закончить к 1 сентября.

Реклама

В разговоре с журналистами Кантараджиу заявила, что не видит ничего страшного в том, что указание премьера не выполнено.

«Да было поручение сделать сайт до 1 сентября. Не сделали. И что?» — заявила министр с улыбкой.

Эти слова Кантараджиу вызвали возмущение общества, народ потребовал отставки министра.

Власти Молдавии еще в июне поручили обеспечить жителей дровами на фоне роста стоимости газа. Премьер-министр Гаврилица потребовала сдержать возможный рост цен на дрова и обеспечить их наличие на фоне увеличения тарифа на газ для населения страны.

Молдавия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама