06 февраля 2023, 12:27
Власти Сирии приостановили железнодорожное сообщение после землетрясения
SANA: Минтранс Сирии остановило железнодорожное сообщение после землетрясения
Граничащие с Турцией регионы Сирии пострадали от землетрясения, произошедшего 6 февраля. В связи с чем Министерство транспорта САР приостановило работу железнодорожных станций на севере страны. Об этом сообщило издание SANA.
«Такое решение принято в качестве меры предосторожности, учитывая возможное повреждение путей и мостовых конструкций», — сообщили изданию в ведомстве.
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Речь идет о провинциях Алеппо и Латакия, которые пострадали в результате стихийного бедствия.
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Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Сирии Башару Асаду о готовности помочь в ликвидации последствий землетрясения. Такое же сообщение он отправил и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.
Между тем в МЧС России уже сообщили о подготовке двух самолетов Ил-76 с сотней спасателей, готовых вылететь в Турцию. По словам главы ведомства Александра Куренкова, российские специалисты имеют опыт спасательных операций.
По последним данным, в Турции погибли 284 человека, в Сирии — 237. Поиск пострадавших в обеих странах продолжается.
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Землетрясения
Землетрясение на юге Турции
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