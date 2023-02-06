Происшествия 06 февраля 2023, 12:27 Власти Сирии приостановили железнодорожное сообщение после землетрясения SANA: Минтранс Сирии остановило железнодорожное сообщение после землетрясения Unsplash

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Граничащие с Турцией регионы Сирии пострадали от землетрясения, произошедшего 6 февраля. В связи с чем Министерство транспорта САР приостановило работу железнодорожных станций на севере страны. Об этом сообщило издание SANA.

«Такое решение принято в качестве меры предосторожности, учитывая возможное повреждение путей и мостовых конструкций», — сообщили изданию в ведомстве.

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Речь идет о провинциях Алеппо и Латакия, которые пострадали в результате стихийного бедствия.

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Сирии Башару Асаду о готовности помочь в ликвидации последствий землетрясения. Такое же сообщение он отправил и турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

Между тем в МЧС России уже сообщили о подготовке двух самолетов Ил-76 с сотней спасателей, готовых вылететь в Турцию. По словам главы ведомства Александра Куренкова, российские специалисты имеют опыт спасательных операций.

По последним данным, в Турции погибли 284 человека, в Сирии — 237. Поиск пострадавших в обеих странах продолжается.