Власть 06 февраля 2023, 13:58 Кремль подтвердил готовность отправить спасателей в Турцию и Сирию Представитель Кремля Песков: Россия готова отправить спасателей в Турцию и Сирию РИА «Новости»

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Российские власти готовы помочь Турции и Сирии, чьи люди пострадали в результате серьезного землетрясения. Россия может оказать дополнительную поддержку по запросу стран. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, написало РИА «Новости».

«Это все (возможная помощь и поддержка от российских ведомств - прим. ред.) будет зависеть от потребностей Турецкой республики», — сказал Песков.

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По его словам, у Турции есть большие возможности организовывать спасательные работы. Он отметил, что пока нет окончательной информации по количеству погибших, а также по масштабам разрушения.

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Представитель Кремля напомнил, что российские спасатели работают по определенным технологиям. Они касаются жизнеспособности зданий после землетрясения. В частности, речь идет о системе «Струна». Песков подчеркнул, что она не раз показывала свою эффективность.

Он обратил внимание, что главное в вопрос помощи — это потребности Турции, она должна заявить о них сама. Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования турецкому президенту Реджепу Эрдогану и президенту Сирии Башару Асаду из-за землетрясения и гибели людей. Путин подчеркнул, что Россия готова помогать с ликвидацией последствий.