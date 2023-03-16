Эксклюзив 16 марта 2023, 16:34 Убрать конкурента. Зеленский хочет заставить Залужного молчать Украинский политик Олейник: Зеленский хочет закрыть рот главкому ВСУ Залужному Telegram

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В Раду внесли законопроект, ущемляющий права военных и лично главкома ВСУ Валерия Залужного, заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко. Хотя поправки к документу отклонены, парламент еще может рассмотреть их повторно. Украинский политик Владимир Олейник рассказал «360», что военачальник считается самым сильным конкурентом президента Владимира Зеленского.

Далее — прямая речь.

Зеленский устраняет конкурента

Попытки законом «Об усилении демократического гражданского контроля над ВСУ» запретить всем украинским военнослужащим обсуждать внутреннюю политику страны и баллотироваться в депутаты связаны только с одним моментом.

Есть конкурент, от которого никак не получается избавиться. Который дышит в затылок Зеленскому. Это главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный.

Американцы поддерживают главкома. Они не хотят абсолютной диктатуры — слишком уж хорошо знают по опыту в Южной Америке, что это такое и какие проблемы могут возникнуть.

Кроме того, Соединенные Штаты оценивают перспективы: как правило, после военных конфликтов авторитет военных возрастает.

Закон, ущемляющий права военнослужащих, наверняка будет принят, потому что внес его не просто какой-то депутат, а кабинет министров. То есть документ был согласован с Зеленским, но прежде всего — с реальным управляющим страной, главой офиса президента Андреем Ермаком.

Когда закон примут, главком уже не сможет возглавить свою партию. Но не законом сегодня регулируется ситуация на Украине, а настроениями жителей. Если авторитет Залужного будет расти, это создаст Зеленскому определенные проблемы.

Кризис власти

Главкома армии хотят лишить права назначать кого-либо на должность начальника Генштаба и командных видов ВСУ. Эти полномочия передадут министру обороны Алексею Резникову. Следовательно, у Залужного забирают его главный функционал.

Теперь Залужный рассматривается как козел отпущения за все ближайшие поражения ВСУ, в том числе за Артемовск. При этом механизмов управления у военачальника уже не будет, так как у него отберут возможность формировать кадровую политику.

Тут нет никакого отношения к усовершенствованию системы демократии и так далее. Цель простая: закрыть рот конкуренту и, максимально использовав ситуацию, избавиться от него в будущем. Однако в ситуацию могут вмешаться американцы.

Все это свидетельствует о серьезном внутреннем конфликте в нынешней украинской власти.

Капитан взвода ударных БПЛА Юрий Луценко на фоне граффити с изображением Валерия Залужного / Соцсети

Луценко хочет вернуть карьеру

Отдельный вопрос: почему возмущается капитан ВСУ Юрий Луценко? Дело в том, что он бросил экс-президента Петра Порошенко и двинулся в сторону Залужного. Он хочет сыграть с ним в свою игру.

Луценко надеется снова стать депутатом, а потом вовсе вернуть себе должность генпрокурора. Он тоже ставит на перспективу, однако новый закон перечеркивает всякие политические амбиции Залужного.