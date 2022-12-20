Эксклюзив 20 декабря 2022, 22:00 США нашли замену Зеленскому. Политика хотят поменять на военного, но смысла в этом нет Политолог Безпалько: США нет смысла менять Зеленского на Залужного Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Американские власти планируют заменить президента Украины Владимира Зеленского на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. О рассмотрении такой возможности заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер. Слухи о подготовке к свержению Зеленского ходят уже не первый месяц. К тому же, главком решил создать собственную партию вместе с мэром Киева Виталием Кличко. Как отметил в разговоре с «360» политолог, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько, Западу нет смысла менять украинского лидера. Зеленский и так выполняет все приказы, а если его и нужно убрать с президентского кресла, то лучше выбрать опытного и талантливого политика вместо кандидатуры военного.

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Далее — его прямая речь.

Рубака, выполняющий приказы

Я бы пока осторожно относился к подобного рода прогнозам и сообщениям, потому что, с моей точки зрения, нет реальных предпосылок для замены Зеленского на Залужного. Может быть, у Залужного есть какие-то свои политические амбиции, ради чего он и идет на построение политической партии с Кличко. Хотя это тоже нуждается в проверке, потому что военные должны быть вне всяких партий, в том числе и на Украине.

У Залужного всегда был имидж именно рубаки, то есть военного, выполняющего приказы, но который при этом не чужд немного попиариться. Он такой брутальный мужчина, который нравится женщинам, суровый, говорящий о том, что врага нужно убивать и так далее.

Какие-то политические предпочтения или политические кредо Залужного я никогда не слышал. Как и то, чтобы он слонялся к центристам, правым, левым, социал-демократам и так далее. Я знаю только про его призыв убивать русских.

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Не совсем понятно, зачем сейчас менять Зеленского на Залужного, если они оба достаточно хорошо работают в паре и особых противоречий между ними я пока что не вижу. Зеленский — политик, Залужный — военный.

Кличко является политиком, но очень условным. Это такой политик, который, во-первых, давно закончил со своими амбициями, согласившись на пост мэра Киева и отказавшись от президентских амбиций. Он не очень хорошо умеет говорить, выражаться и участвовать в дискуссиях. Это человек, который толком не может сформулировать свою позицию, поэтому если что-то подобное будет, то мне не совсем понятно целеполагание. Зачем это нужно?

Можно взять гораздо более успешных и талантливых политиков, которые ни в чем не замазаны. Например, таких, как народный депутат Украины Дмитрий Разумков. На нем нет крови, он образованный, умный, имеет опыт политики, молодой, и у него нет за спиной скандального имиджа актера, клоуна и так далее. Зеленский и так полностью зависит от Запада. Он и так будет говорить и делать все, что ему скажут.

Сместить фокус внимания

Это больше похоже на белый шум, то есть поток ложных информационных поводов, который призван оттенить какие-то реальные события или информацию, которая действительно способна вызвать определенный взрыв или волнение. Больше похоже на это.

На самой Украине сейчас какого-то массового недовольства Зеленским тоже не наблюдается, потому что население подвергается массированному воздействию пропаганды. Людей накачивают ненавистью, а вина за любые сложности в их жизни перекладывается на Российскую Федерацию и русских.

РИА «Новости»

Хотя, конечно, это неверно, потому что, например, за первые три месяца агрессии НАТО против Югославии погибли почти 6000 мирных граждан во время ковровых бомбардировок, и сами же некоторые украинские эксперты признают, что Российская Федерация работает очень ювелирно, а главное — очень гуманно.

В любом случае, сейчас каких-то массовых протестов и недовольства Зеленским ожидать не стоит, поэтому пока что я теряюсь догадках. Разве что там хотят, может быть, еще установить какую-то супержесткую диктатуру, но это можно сделать и с помощью Зеленского. Здесь Залужный у власти тоже не обязателен.

Если предположить, что Залужный стал украинским лидером, то, думаю, существенно это ничего бы не изменило. Выдвигались предположения, что в случае замены Зеленского на Залужного Украину можно было бы посадить за стол переговоров. Но переговоры и перемирия обычно заключают не военные, а как раз-таки политики, а Залужный совсем не политик. Он же только выполняет приказ. Как он может быть политиком, как может заключать перемирие или о нем разговаривать, обуславливать перемирие какими-то политическими условиями?