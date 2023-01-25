Мир 25 января 2023, 20:17 Золотые яйца Украины. Коррупционный скандал в стране обнажил ее пороки Украинский политик Олейник заявил, что коррупционный скандал ведет к президенту Украины РИА «Новости»

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Украину сотрясает коррупционный скандал. Минобороны страны попыталось подзаработать на пайках для военных, сильно завысив стоимость провианта. Поначалу журналистов обвинили в предательстве, но потом признали — да, была ошибка. На 13 миллиардов с хвостиком. Лишь после того, как вмешались разъяренные американцы (ведь это были их деньги), началось досудебное расследование. Мелкие сошки уволены или ушли сами, но главные выгодоприобретатели остались на месте.

Украинские чиновники обворовывали солдат

На Украине разгорелся коррупционный скандал с Минобороны страны. Местные журналисты выяснили, что закупки продуктов питания для военных осуществлялись по чересчур высоким ценам, писал Tekegram-канал «Первый аналитический. КTime».

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Министр обороны Украины Алексей Резников объяснил все «технической ошибкой»: вот с яйцами, дескать, перепутали, написали вместо штук килограммы. А диапазон цен на картофель очень широк, взяли лучшее. Словом, все это досадные недоразумения.

Дело бы спустили на тормозах, но стало известно, что и с поставщиком все не чисто. Контракт на более чем 13 миллиардов гривен министерство заключило с некой «Актив компани», у которой уставной капитал ровно тысячу гривен. Да и появилась компания не так уж давно.

Коррупция на проверке

Когда стало понятно, что в историю со штуками и килограммами никто не поверит, министр обороны резко изменил позицию. Он длинно оправдался в соцсетях, обвинил журналистов в попытке блокировать поставки оружия Украине, и сообщил, что был уволен директор департамента закупок Минобороны Богдан Хмельницкий.

Правда, уволен он был не начальником министерства, а Антикоррупционным комитетом Украины. Об этом сообщила председатель комитета Анастасия Радина. Она также подтвердила, что цены в контракте действительно сильно отличались от рыночных.

Сейчас начато досудебное расследование по факту возможного злоупотребления служебным положением. Также по собственному желанию уволился заместитель Резникова Вячеслав Шаповалов, который отвечал за тыловое обеспечение.

Своим воровать можно

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин пояснил «360», что украинские власти безнаказанно позволяют воровать у своей же армии потому, что мошенничают — свои. И они куда ближе честных, но чужих.

«Запад обращает внимание на украинскую коррупцию, просто не особенно с нею борется. Причина довольно проста: легче управлять теми, кто в чем-то провинился, чем теми, кто честно выполняет свои функции и может занять принципиальную позицию. Владимир Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ

Жарихин добавил, что коррупционеры всегда представляют интерес для западных спонсоров, особенно при всех созданиях различных структур. Видимо, именно потому за последние годы плотного сотрудничества с Западом на Украине не было ни одного громкого судебного разбирательства на тему коррупции.

США следят за деньгами

Украинский политик и управленец Владимир Олейник отметил, что то, что управленцы Украины воруют, вовсе не открытие. Но американцы в этот раз обратили внимание на скандал.

«Ведь это деньги американских налогоплательщиков. Украинский экономики уже нет, весь бюджет страны наполняется за счет денег Соединенных Штатов и Европы. Понятно, что такая ситуация волнует президента США Джо Байдена и демократов», — отметил Олейник.

Он уточнил, что американцы создали на Украине определенные структуры для борьбы с коррупцией. Кроме того, США наверняка имеют достаточно материалов на всех, начиная с украинского президента Владимира Зеленского до простого ворюги из администрации какой-нибудь области или города.

Министр обороны Украины Алексей Резников / РИА «Новости»

Цепочка ведет к президенту

Олейник отметил, что манипуляции с завышением цен при закупках Минобороны Украины в нынешнем положении страны вполне уместно назвать мародерством. Ведомство закупило яйца по 17 гривен за штуку, а в магазине одно яйцо стоит в среднем семь гривен.

«Когда это выяснилось, министр обороны Украины Алексей Резников начал рассказывать, что все дело в путанице между десятками и килограммами! Он сходил на парламентский комитет и там вполне удовлетворились таким объяснением», — сказал политик.

Он добавил, что при сравнении закупочных цен пограничников оказалось, что те покупают яйца и того дешевле: по четыре-пять гривен. Тут уже Резникову пришлось извиняться — дескать, ошибочка вышла. Тогда-то и был уволен замминистра обороны, который отвечал за эти закупки.

Но теперь вопрос возникает: а что, замминистра сам это делал? Он исполнитель, долю-то держали другие, начиная от министра обороны и заканчивая главой страны. Потому что тут же ушел и заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, которого называют «кошельком» Зеленского. Владимир Олейник Украинский политик, управленец

Уволился Тимошенко по собственному желанию, отметил Олейник. Экс-помощник не забыл расписать, сколько пользы он принес государству. Однако, скорее всего, он ретировался, чтобы избежать уголовного преследования и суда за коррупцию.

«Мелких сошек, конечно, сейчас будут сажать, но они потянут за собой и рыбу покрупнее рыбу. И мы рано или поздно узнаем, как все эти потоки были выстроены и кто получал свою долю, начиная от исполнителей до Зеленского и некоторых американских кураторов, которые тоже имели откаты», — сказал политик.