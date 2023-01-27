Эксклюзив 27 января 2023, 17:15 Здравый смысл не подсказал полякам, почему не стоит вставать на сторону нацистов Публицист Новоселов: без подвига советского народа Освенцим мог бы до сих пор существовать Бывший концентрационный лагерь «Аушвиц-Биркенау» в польском Освенциме / РИА «Новости»

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Российского посла в Польше не пригласили на памятные мероприятия в честь 78-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря «Аушвиц-Биркенау» в Освенциме. Без России эта церемония вообще не несет никакого сакрального смысла, ведь без подвига советского народа нацистский лагерь мог бы существовать до сих пор. Подробнее об этом публицист Иван Новоселов рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Семьдесят девять лет назад, 27 января 1944 года, с Ленинграда полностью сняли военную блокаду, которая длилась почти 900 дней и стала одним из самых тяжелых испытаний для советского народа.

Осада города началась 8 сентября 1941-го, в ней участвовали войска фашистской Германии и ее финских союзников. В Ленинграде не хватало воды, топлива, были разрушены системы электроснабжения и отопления. Это было время массового голода и невероятных лишений для защитников и жителей осажденного города.

Всего за время блокады на Ленинград было сброшено более 100 тысяч бомб, а число жертв оценивается разными источниками от 640 тысяч до миллиона человек.

РИА «Новости»

Кольцо блокады Ленинграда было разорвано 18 января 1943 года, во время стратегической наступательной операции «Искра». После тяжелейшей осады, длившейся 16 месяцев, один из важнейших городов СССР вновь обрел сухопутную связь со страной.

Двадцать седьмого января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов и силы 2-го Балтийского флота полностью сняли блокаду Ленинграда.

Ровно год спустя, 27 января 1945-го, Красная армия освободила концентрационный лагерь «Аушвиц-Биркенау», больше известный в России как Освенцим. Это был крупнейший из лагерей смерти фашистской Германии, где расстались с жизнями более 1,1 миллиона мужчин, женщин и детей.

Освенцим / РИА «Новости»

Однако в этом году польская дирекция музея «Освенцим» не пригласила российскую делегацию на мероприятия в честь памятной даты. России не будет на чествовании подвига советских воинов в день, который сегодня отмечается во всем мире как День памяти холокоста.

До сих пор Россия всегда участвовала в ежегодных мероприятиях 27 января и выступление ее делегата было неотъемлемой частью церемонии. Конечно, русофобия и короткая память поляков общеизвестны, однако без России эта церемония вообще не имеет смысла. Более того, без подвига советского народа этот лагерь мог бы существовать и поныне.

РИА «Новости»

Верховный раввин России Берл Лазар выразил сожаления по поводу решения польских властей. В своем выступлении в День памяти холокоста он также упомянул о вызовах сегодняшнего дня и призвал запретить определенные слова и идеи, которые могут привести к повторению трагедии.

Владимир Путин во время встречи в аэропорту имени Давида Бен-Гуриона. Президент России прибыл в Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста, 2020 год / РИА «Новости»

Если посмотреть на нынешнюю ситуацию, можно предположить, что вместо празднования подвига освободителей в лагере скоро будут проводить церемонию траура по фашистскому гарнизону.

Наследие нацистов снова живет на Украине, и Россия снова борется с ним, как и восемьдесят лет назад.

Полякам не помешало бы вспомнить свою историю и переосмыслить курс. Каждый раз, когда Польша шла против России, она терпела поражение и теряла земли. Все их территориальные приобретения в новейшей истории были подарком Советского Союза. Советский народ участвовал в послевоенном восстановлении Польши, лишь благодаря помощи СССР она за считаные годы превратилась из руин в развитую социалистическую страну.

Конечно, чувство благодарности быстро проходит, но даже простой здравый смысл мог бы подсказать полякам, что вставать на сторону нацистов не стоит.

Сейчас Польша вместе с остальным Западом подливает масла в огонь украинского конфликта, не думая о том, что будет с ними, если Россия повторит подвиг Советского Союза.