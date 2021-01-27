Главный раввин России призвал запретить некоторые слова о холокосте

«Некоторые слова и мысли» в современном мире нужно признать «вне закона», чтобы не было повторений трагедий, подобных холокосту. Нужно понимать, насколько опасно разжигание розни и конфликтов, отметил главный раввин России Берл Лазар.

Об этом он сказал во время памятной церемонии по случаю Международного дня памяти жертв холокоста. Его слова процитировало РИА «Новости».

Берл Лазар подчеркнул важность понимания опасности, которая таится в разжигании розни и конфликтов, а также угрозы, которую несет в себе «идеология ненависти и лжи». Он отметил, что многие скажут, будто идеология — это только мысли и слова.

«Но именно трагедия холокоста показала нам, что от слов и мыслей до геноцида — один шаг. Грань очень тонкая. Если мы не хотим повторения трагедии, то некоторые слова и мысли в цивилизованном мире должны быть вне закона», — заявил раввин.

Он отметил, что сейчас есть не только отдельные люди, но и целые страны, которые «в своих политических целях не гнушаются переписывать историю и отрицать холокост». Он призвал делать все, чтобы такой трагедии больше не случилось.

27 января отмечают Международный день памяти жертв холокоста. В этот день в 1945 году Красной армии удалось освободить лагерь смерти Освенцим. Он являлся крупнейшим лагерем смерти, который создали нацисты, поэтому стал одним из основных символов трагедии холокоста. За годы войны там погибли примерно 1,5 миллиона человек — почти 1,1 миллиона были евреями.