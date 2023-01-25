Мир 25 января 2023, 04:21 Польша решила не приглашать Россию на годовщину освобождения Освенцима «Известия»: Посол РФ в Польше не получил приглашение на годовщину освобождения Освенцима РИА «Новости»

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Посольство России в Польше не получило приглашение на памятные мероприятия в честь годовщины освобождения концлагеря Освенцим. Об этом «Известиям» рассказал посол в Польше Сергей Андреев.

«Такое приглашение в посольство не поступало. <…> С 2022 года нам слово не предоставляется, соответственно, в отсутствие посла России, как это повелось в последние годы, некому будет напомнить о том, что Аушвиц освобождала Красная армия», — сказал он.

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По словам Андреева, Россия готова уже ко всему в вопросе понижения дипломатических отношений.

Он напомнил, что с мая 2022 года в музее закрыта российская экспозиция. Ее куратор — Музей Победы в Москве — из-за санкций не может переводить в Польшу средства на ее обслуживание. Польское руководство отказалось решать этот вопрос какими-либо другими способами.

В России с 16 по 31 января проходит ежегодный цикл мероприятий, посвященный Международному дню памяти жертв Холокоста. Главное событие состоится 26 января в Москве. В этот день вручат ежегодную премию «Хранитель памяти».