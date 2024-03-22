Мир 22 марта 2024, 02:42 Участие молдаван в интернациональном легионе Украины признали в Молдавии Глава Минобороны Молдавии Носатый: в терробороне Украины служат молдаване РИА «Новости»

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В интернациональном легионе теробороны Украины служат молдаване. Их участие в конфликте признал глава Минобороны Молдавии Анатолий Носатый, выступая на телеканале TV8.

«Они это делают по собственной инициативе, они это делают легально, вступив в военные структуры Украины», — заявил министр.

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Носатый не уточнил, какое количество молдаван служит в составе интернационального легиона.

Румынские наемники похвастались своим участием в нападении на приграничье России. Боевики опубликовали видео с обстрелами регионов РФ на границе. Они заявили, что нападали на российские территории вместе с террористической организацией «Русский добровольческий корпус»*.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России