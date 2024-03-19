Мир 19 марта 2024, 16:21 Молдавия заявила о нежелании видеть российскую делегацию на сессии ФАО МИД Молдавии сообщил, что не желает видеть делегацию России на сессии ФАО РИА «Новости»

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Молдавский МИД заявил о нежелании видеть российскую делегацию на сессии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Кишиневе. Об этом сообщил посол Олег Васнецов в комментарии агентству Sputnik Moldova.

Министерство иностранных дел выступит организатором мероприятия. В ведомстве предложили, чтобы российская делегация при желании выступила онлайн.

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«На этой сессии не хотят видеть делегацию Российской Федерации», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что все это в очередной раз демонстрирует недружественный настрой властей Молдавии по отношению к России.

Молдавская сторона выразила протест Васнецову из-за открытия избирательных участков в Приднестровье во время выборов президента. Дипломату вручили ноту о том, что один из сотрудников посольства должен покинуть республику.

Васнецов назвал решение властей Молдавии о высылке дипломата недружественным шагом. Он не останется без ответа, сообщили «Известия».