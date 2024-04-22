Мир 22 апреля 2024, 17:27 Загадка спикера Джонсона. Что стоит за американским законопроектом о помощи Украине Американист Ордуханян: Майка Джонсона запугали, чтобы он принял законопроект Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: Rod Lamkey — CNP / Global Look Press

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Политологи теряются в догадках, что побудило трамписта Майка Джонсона согласиться выдать очередной транш Украине. Возможно, спикера палаты представителей попросту купили или шантажировали давним сотрудничеством с разведкой. А может, в дело вмешались религиозные мотивы. Впрочем, каков бы ни был ответ, политическая проституция еще никому не добавляла очков.

Трамп поддержал спикера Джонсона

Конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин потребовала отставки спикера палаты представителей США Майка Джонсона как предателя Соединенных Штатов и Республиканской партии. Так политик расценила принятие законопроекта о помощи Украине, сообщил американский телеканал CNN.

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Политологи назвали одобрение финансирования Киева первым серьезным политическим поражением Дональда Трампа с того момента, как он решил вновь баллотироваться на пост американского президента. Ведь спикер Джонсон — один из его ближайших соратников.

Сам Трамп в последние несколько дней будто бы перестал негативно относиться к идее оказания многомиллиардной помощи Украине и даже поддержал Джонсона. Это вызвало негодование не только среди его сторонников, но и семьи. Сын бизнесмена, Дональд Трамп — младший, осудил поведение отца, написал The New York Times.

Кто надавил на Майка Джонсона?

Сами американцы не исключают, что давление на спикера Джонсона могли оказать с помощью евангелистов. В Соединенных Штатах они давно привычны, а на Украине прописались еще со времен начала распада СССР и доныне ведут там бурную деятельность: ходят по квартирам с проповедями, выступают в школах и вузах. И очень дружат с властями.

Впрочем, последнее качество присуще евангелистам во всем мире, как и тесное сотрудничество их организаций между собой. По информации новостного портала The Salon, эти религиозные деятели провели две тайные встречи в США и на Украине. На первой присутствовали Джонсон и его украинские «братья по вере».

На второй недавней встрече в Киеве присутствовал Зеленский, а также двое собеседников Джонсона: глава Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Валерий Антонюк и старший епископ Украинской пятидесятнической церкви Анатолий Козачок.

По мнению журналистов, именно евангелисты уговорили Джонсона добавить в письмо республиканцам в палате представителей новую причину выделения помощи: «для борьбы украинского народа за свободу вероисповедания». Примечательно, что в 2023 году спикер отказался встретиться с украинскими религиозными лидерами.

Евангелисты в бундестаге обсуждают будущее Украины, 2023 год. Фото: IMAGO / Detlef Heese / Global Look Press

Джонсон удобен для Байдена

Однако, вероятнее всего, Джонсон изменил своим принципам по совершенно иным причинам. Три дня назад его пригласили на некую встречу разведсообщества, где якобы все объяснили, рассказал «360» политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Думаю, Джонсона просто запугали, учитывая, что у него очень скользкий бэкграунд: когда он поступал на юридический факультет, то был связан с неправительственными организациями, которые осуществляли международную разведывательную деятельность. Вероятно, собрали определенный компромат, и сейчас он выстрелил. Рафаэль Ордуханян

Похоже, Джонсона просто купили, подчеркнул американист. И спикер был вынужден на основании якобы каких-то данных, которые ему предоставили, вынести на обсуждение законопроект о помощи Украине на 61 миллиард долларов.

Трамписты и большинство республиканцев не хотели, чтобы это случилось. Но давление на них было беспрецедентным.

Хотя 101 конгрессмен-республиканец поддержал проект помощи Украине, в числе голосовавших против оказалась Виктория Спартц. Она заявила, что помощь другой стране, пока граница своей не защищена, противоречит государственным интересам США. Спартц — первая в истории член американского конгресса родом с Украины. Девичья фамилия конгрессвумен — Кульгейко, она родилась в 1978 году в селе Черниговской области, а в 2000-м вышла замуж и переехала в США. С самого начала СВО политик шесть раз побывала на Украине. Итогом этих поездок стала резкая критика местной власти. Спартц призывала немедленно отправить в отставку главу офиса президента Андрея Ермака и провести расследование деятельности. Президенту Украины Владимиру Зеленскому тоже досталось от бывшей соотечественницы: та обвинила его в отсутствии надзора за пожертвованным оружием, непрофессионализме, склонности к информационным постановкам и коррупции.

«Уберут ли теперь Джонсона? Нет. Он, что называется, уже продал себя. И его будут поддерживать те колеблющиеся республиканцы, которые проголосовали за этот законопроект вместе с демократами. Поэтому большинством голосов спикера убрать не удастся», — сказал Ордуханян.

Судя по всему, эта фигура устраивает администрацию Джо Байдена, добавил собеседник «360». Тем более что разведсообщество доложило ему, что на Джонсона есть компромат, поэтому он теперь «ручной». У республиканцев же просто не хватит голосов, чтобы убрать спикера. Разве что совесть самого Джонсона сыграет, и он подаст в отставку.

Тюрьма для Трампа как спасение

Ранее Джонсон был ярым сторонником Трампа, напомнил американист. В числе прочего поддерживал закрытие южной границы: он сам уроженец Луизианы, а это штат, который страдает от нелегальных эмигрантов так же, как Техас, Нью-Мексико и Аризона.

Это человек, который подписывал петицию в защиту Трампа. Это человек, который подписывал в 2020 году петицию «Об украденных выборах». Это человек, который выступал за полный запрет абортов по всей стране. Это человек, который был «трампее» самого Дональда Трампа. И сейчас мы видим такой резкий разворот. Рафаэль Ордуханян

Похоже, настоящие хозяева Соединенных Штатов выходят на авансцену. Идет скоординированная политическая игра по устранению всех, кто смог бы помешать Байдену в очередной раз прийти к власти.

Пока Трампа обвиняют в финансовых нарушениях, семья Байдена лопатой гребет взятки со всего мира: с Украины, из Румынии, Китая.

«Все это какая-то фантасмагория. Трампа обвиняют в связях с проститутками, в то время как семейство Байдена погрязло в разврате. Трампа преследуют из-за бумаг, которые он безо всяких вопросов имел право у себя оставить, а у Байдена находят в гараже пачки секретных документов, которые он не должен был трогать», — перечислил Ордуханян.

Трамп, по мнению эксперта, имеет большие шансы сесть в тюрьму: его противники сумели вопреки всем законам переквалифицировать правонарушения в федеральное уголовное дело. А это — реальный срок. И такой вариант еще неплох: если бы не удалось уголовное преследование, то экс-президента бы физически устранили.