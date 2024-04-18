Мир 18 апреля 2024, 16:20 Ловушка для Байдена. Как помощь Украине станет концом демократов Политсоветник Маркелов: законопроект по финансированию Украины уничтожит Байдена Ken Cedeno — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

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После месяцев топтания и политических игрищ в США опубликовали четыре отдельных законопроекта о финансировании Украины, Израиля и Тайваня, а также о санкциях и других агрессивных мерах против России, Китая и Ирана. Как контролируемая республиканцами палата представителей собралась нанести Байдену последнюю оплеуху перед выборами и что проект помощи киевскому режиму значит для Москвы, выяснял «360».

Американский законопроект о помощи Украине: что известно?

Ставка Вашингтона на Киев сейчас составляет в общей сложности около 61 миллиарда долларов. Однако президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит обольщаться — подводных камней в этом мутном юридическом водоеме множество.

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Для начала, 23 миллиарда долларов из украинского пакета Штаты потратят открыто на себя любимых: эти средства пойдут на восполнение арсенала, выделенного ранее Киеву. На экономическую помощь планируют направить всего восемь миллиардов долларов. Другая часть средств включит в себя поставки дальнобойных ракет ATACMS.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон / Global Look Press

Но самое главное — это форма, в которой американцы хотят оказать эту, с позволения сказать, помощь. Как и ожидалось, спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон, решил подыграть кандидату в президенты на грядущих выборах — Дональду Трампу.

Поэтому финансировать Украину — в случае принятия этого проекта — США будут в заем. Как пояснил в беседе с «360» политический советник и политический психолог Сергей Маркелов, такое решение возымеет забавные последствия.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп / Global Look Press

Дело в том, что президент США, согласно опубликованному документу, будет обязан в течение 60 дней после принятия закона заключить кредитное соглашение с Киевом и обговорить условия предоставления денег. По мнению Маркелова, это, вероятнее всего, будет беспроцентный кредит с обязательным обеспечением порядка возврата.

В конгрессе понимают, что взять у Украины, строго говоря, нечего, да и вообще скоро будет не с кого: 21 мая истекает формальный срок президентских полномочий Владимира Зеленского.

На этот случай есть другая оговорка: американский лидер имеет право списать долги Киева — не более половины, и перед этим президент обязан прийти к конгрессменам и обосновать, почему не взыскивает долг, а списывает его.

Начать списание долгов можно будет только в ноябре 2025 года. Почему именно тогда?..

«Фактически это своеобразная ловушка для Байдена: 60 дней истекут до того, как пройдут выборы президента, и Байдену будет крайне сложно из этой ситуации выпутаться, поскольку голосование состоится, а республиканцы очень рассчитывают на победу Трампа. Весь негатив украинских решений ляжет на совесть демократов: это они раздавали деньги не глядя и в подарок, это они привели третью мировую на порог США, а вот мы теперь разруливаем эту сложную, запутанную предшественниками ситуацию», — уточнил Маркелов.

Ось очень зла

Разумеется, законопроекты о финансировании Украины, Израиля и Тайваня сопровождались многочисленными драматическими заявлениями американских политиков о том, как Соединенные Штаты героически защищают демократию от новой «оси зла» — Россия здесь оказалась в неплохой компании Китая и Ирана.

Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

«Говоря прямо, я бы лучше отправил на Украину оружие, чем наших ребят. Мой собственный сын осенью пойдет служить на флот. Тема касается меня напрямую, как и многие другие американские семьи. Это не шутки, не игрушки. Не надо играть в политику, надо просто поступить правильно», — сказал спикер палаты представителей Майк Джонсон, комментируя грядущее голосование.

Одной из мер, направленных против России, должно стать обсуждение конфискации ее замороженных активов. Вот только обсуждать тут особо нечего. Одни лишь разговоры о конфискации активов Москвы вызвали нервную реакцию в Европейском Центробанке.

«Переход от замораживания активов к их конфискации и последующему распоряжению ими — это то, к чему нужно относиться очень внимательно», — аккуратно заметила журналистам Financial Times глава ЕЦБ Кристин Лагард.

Она опасается, что такие меры нарушат международное право — раз, навсегда и для всех стран без исключения. Представили себе истеричное движение мировых активов, в первую очередь, например, китайских?

Конгресс США, подготовка к выступлению спикера палаты представителей Майка Джонсона / Global Look Press

Сергей Маркелов заверил «360»: любые разговоры о конфискации российских активов — чистая политическая спекуляция.

«Никто в этой сфере ничего реально сделать не сможет, квалифицированные юристы всех стран уже убедились. Есть только одна возможность: на замороженные российские средства набегают проценты. Вот эти проценты, прибыль на капитал, можно „красиво“ обложить повышенным налогом. Тогда это совсем не конфискация, и изъятые с помощью этого налога деньги можно передавать Украине. Теоретически схема вполне рабочая. Но денег там будет немного: примерно три миллиарда долларов в год, что вряд ли спасет отцов украинской демократии», — заключил политический советник.