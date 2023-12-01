Мир 01 декабря 2023, 19:44 Преступная халатность или холодный расчет? Израиль знал о планах ХАМАС за год до атаки NYT: власти Израиля отмахнулись от данных о подготовке ХАМАС к вторжению Str / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Израиль не просто знал о готовящейся в октябре атаке бойцов ХАМАС на южные регионы, а располагал довольно точными данными об этом еще примерно год назад. Во всяком случае, так утверждают журналисты американской газеты The New York Times. По какой причине израильское военное руководство решило пустить ситуацию на самотек? Было ли это огромной ошибкой отвыкшей от больших войн системы? Или причина кроется глубже, чем кажется на первый взгляд? «360» собрал все версии.

Как пала «Стена Иерихона»

Именно так, «Стена Иерихона», назывался документ, который стал достоянием общественности при помощи американских репортеров. В этом крупном докладе содержалось очень детальное описание плана, которого впоследствии и придерживались палестинские боевики, заполонившие 7 октября южные регионы Израиля и убившие в общей сложности более тысячи людей.

Примерно на 40 страницах описывалось не только, что ХАМАС собирается прорвать границу при помощи парапланов, мототехники, беспилотников и массированных ракетных ударов, но и содержались довольно чувствительные данные о южных военных базах Израиля. Получить такую информацию можно было только благодаря утечкам из спецслужб.

Бойцы ХАМАС везут заложников в Газу, 7 октября 2023 года / Abed Rahim Khatib/dpa / Global Look Press

Нельзя сказать, чтобы почти год назад документ целиком проигнорировали. Его изучили в военном и разведывательном руководстве страны, привлекли экспертов. Поразителен вывод, к которому они все пришли.

«Пока невозможно определить, приняли ли этот план полностью и как он будет реализован», — привели журналисты вердикт израильских специалистов.

Летом этого года ХАМАС провел интенсивные однодневные учения — они подозрительно напоминали отработку как раз тех действий, которые и описаны в «Стене Иерихона».

Учения не ускользнули от внимания ветерана-аналитика израильского агентства радиотехнической разведки, однако от ее срочных сообщений начальство попросту отмахнулось.

Я категорически опровергаю, что сценарий гипотетический. Это план начала войны, это не просто рейд на деревню. Ветеран-аналитик израильского подразделения радиоразведки

«Входите к ним через ворота. Когда войдете туда, вы непременно одержите победу»

Именно с такой цитаты из Корана начинался план «Стена Иерихона». Год спустя эту фразу стали часто слышать в агитационных роликах ХАМАС, выпущенных уже после начала операции «Наводнение Аль-Акса».

Под этим же девизом палестинские бойцы захватывали Реим — израильский кибуц, неподалеку от которого проводили шумную вечеринку электронной музыки под открытым небом Nature Party. При атаке на ничего не подозревающих тусовщиков погибли более 200 молодых парней и девушек. Символом той трагедии стала немка Шани Лук — ее смерть смогли подтвердить только спустя месяц.

Израильские чиновники постфактум признавали в частном порядке, что полученный примерно год назад план показался им просто-напросто фантастичным. Аналитики требовали срочно принять меры, ведь ХАМАС летом тренировался сбивать самолеты, захватывать кибуцы и военные тренировочные базы, закупали современное оружие, глушители GPS и дроны и пополняли ряды.

Однако полковник ЦАХАЛ, по данным американских журналистов, заявил, что план «Стена Иерихона» — чистое творчество палестинских военачальников. Один из тех планов, что составляют, но никогда не претворяют в жизнь.

Короче, давайте терпеливо ждать. (из переписки между израильским аналитиком и полковником ЦАХАЛ)

Дождались, чего уж там.

Ракетный обстрел со стороны сектора Газа в Израиль / Yusef Mohammed / Keystone Press Agency / Global Look Press

Почему Израиль не отреагировал на предупреждения

Журналисты The New York Times назвали этот каскад из решений, принятых израильскими армией и разведкой на авось, страшной ошибкой, похожей на ту же неспособность сложить факты во времена войны Судного дня, которая, по иронии судьбы, произошла полвека назад.

Тогда всесильный Моссад не смог точно так же предвидеть угрозу с южных границ.

Ahmed Zakot/Keystone Press Agency / Global Look Press Bashar Taleb/Keystone Press Agency / Global Look Press Ahmed Zakot/Keystone Press Agency / Global Look Press Ahmed Zakot/Keystone Press Agency / Global Look Press Ahmed Zakot/Keystone Press Agency / Global Look Press Bashar Taleb/Keystone Press Agency / Global Look Press

Но если вспомнить, как быстро к лейтмотиву отмщения и собственной жертвенности в израильских властях прибавилась готовность раз и навсегда закрыть вопрос сектора Газа, при этом постоянно настаивая на том, что не Израиль первым начал открытую агрессию (ну, хотя бы в этот раз), может показаться, что атаки ждали.

Чтобы иметь весомый повод сравнять Газу с землей. Чем, собственно, Израиль и занимается.