Эксклюзив 01 апреля 2024, 22:05 Адская неделя для Нетаньяху. Почему под премьером Израиля зашаталось кресло? Политолог Светов: США готовятся «слить» премьера Израиля Нетаньяху Global Look Press

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Самый тяжелый период для Биньямина Нетаньяху начался с того самого 7 октября 2023 года, когда бойцы ХАМАС вторглись в Израиль. Теперь по всей стране проходят крупные протесты с требованиями отставки премьер-министра из-за его нежелания вести переговоры по поводу израильских заложников. Тем временем в правительстве правая правящая коалиция может разбиться из-за проблемы с ультраортодоксальными евреями, которых требуют призывать в армию, как и простых израильтян. Как Нетаньяху скрутило в такую загогулину и что он будет делать, чтобы выкрутиться?

«Между нами и ими — Нетаньяху!»

Протесты в Тель-Авиве, Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Кесарии и других израильских городах возглавляют родственники людей, до сих пор находящихся в плену ХАМАС, а также родные тех, кто не может получить даже тела своих близких. По их мнению, именно премьер Израиля подрывает любые переговоры с палестинской организацией на тему заложников.

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«Премьер-министр Нетаньяху, после того, как вы бросили наши семьи 7 октября, и после 176 дней, когда вы не заключили сделку об их возвращении, пока вы постоянно срываете сделку, мы поняли, что вы — препятствие для сделки. Вы — препятствие. Вы тот, кто стоит между нами и возвращением домой наших близких», — заявила на митинге в Тель-Авиве Эйнав Зангаукер, мать одного из заложников.

Израильские силовики с доведенными до отчаяния родителями (а иногда детьми) людей, захваченных ХАМАС, а также другими людьми, которые пришли выразить возмущение политикой Нетаньяху, не церемонились. Некоторые митинги, особенно у здания кнессета, разгоняли водометами. В Тель-Авиве арестовали минимум 16 протестующих.

Протесты прокатываются не только против Нетаньяху лично. В некоторых районах Израиля на митинги вышли ветераны ЦАХАЛ, которые направились в районы, где проживают или учатся ультраортодоксальные евреи (харедим). Дело в том, у них сохраняется отсрочка от в армии, что многие израильтяне, особенно те, которые прямо сейчас служат в ЦАХАЛ, воспринимают с раздражением.

Столкновения движения «Братья по оружию» за общий призыв в ЦАХАЛ и ультраортодоксальных евреев / Global Look Press

Вопрос с ультраортодоксами встал для Нетаньяху ребром: Верховный суд Израиля не так давно постановил, что с 1 апреля в ряды ЦАХАЛ надо призывать и мужчин-харедим в возрасте от 18 до 26 лет, то есть примерно 60 тысяч человек.

Вот только сам этот факт может негативно сказаться на шаткой коалиции в правительстве израильского премьера: она состоит из шести партий правого толка, часть из них светские, а часть — как раз ультраортодоксы. Реакция последних на посягательство на их особое положение в обществе вполне предсказуема.

Политолог и журналист Юрий Светов рассказал «360», что у Нетаньяху и правда пока остается только один вариант: затягивать конфликт в Газе до последнего вместо привычной израильской тактики молниеносной войны.

«Он, конечно, находится в сложном положении. Общество ждет от него победы. Но как только военные действия кончатся, начнется расследование о том, как стало возможным 7 октября, угроза тюремного заключения для него достаточно реальна. Ему, с одной стороны, надо показать себя победителем, но при этом не оказаться после этой победы на скамье подсудимых», — пояснил эксперт.

Затягивание конфликта может оставить на стороне Нетаньяху ту массу израильтян, которые выступают за упразднение положения харедим.

В Израиле подрастают более молодые поколения, для которых все причины, по которым так носились с ортодоксами, уходят на второй план. А когда идет война, возникает вопрос: «Почему мы уходим на войну, включая девушек, а здоровые мужики этого не делают и пользуются всевозможными льготами?» Юрий Светов

Куда ему с грыжей. Как Нетаньяху балансирует между желанием воевать и мнением США

Однако чуть ли не самым важным игроком в палестино-израильском конфликте остаются Соединенные Штаты. Израиль — важный стратегический союзник американцев, но даже у Белого дома, судя по некоторым действиям, не хватает терпения на выходки Нетаньяху. Хотя внешне у партнеров все великолепно: только на днях Пентагон направил ЦАХАЛ 25 истребителей и примерно две тысячи бомб.

«США смотрят на все через призму выборов. И затягивание боевых действий в секторе Газа идет им во вред, Байдена обвиняют, что он ничего не может с ними сделать. Американцы были бы рады, чтобы Нетаньяху быстрее развязался с этим конфликтом, потому и дают ему оружие. Потом, когда война кончится, можно будет и сдать Нетаньяху», — предположил Светов.

Сектор Газа, 1 апреля 2024 года / Khaled Daoud / Keystone Press Agency / Global Look Press

По более закрытым каналам Штаты намекают, что переданное ими оружие в идеале не должно убивать мирных жителей в Газе. Вот любое другое — пожалуйста, пусть убивает, а вот Пентагон здесь должен быть чистеньким.

«Как Нетаньяху это сделает, ведя войну в густонаселенном районе, где значительная масса людей (благодаря действиям израильтян) бросили или лишились домой и скопились на юге, непонятно. Поэтому и завели разговоры о том, что беженцам надо дать возможность вернуться на север сектора Газа», — пояснил эксперт.

Этот премьер Израиля кончился, несите следующего

Юрий Светов назвал Биньямина Нетаньяху отработанным материалом для США, политическим игроком, которого Вашингтон даже не будет прикрывать, когда конфликт в Газе рано или поздно кончится. Отчасти это произойдет еще и из-за неприязненных личных отношений.

Самым красноречивым жестом против Нетаньяху политолог назвал тот факт, что члена военного кабинета Израиля Бенни Ганца, находящегося к нынешнему премьеру в оппозиции, пригласили в начале марта в американскую столицу.

Бенни Ганц и госсекретарь США Энтони Блинкен, январь 2024 года / Chuck Kennedy / U.S State / Global Look Press

Там он встретился с вице-президентом США Камалой Харрис, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном и посланником на Ближнем Востоке Бреттом Макгерком (те еще гуманисты!).

Все они еще раз высказали Ганцу о гуманитарной катастрофе в Газе.

Ганц даже не поставил в известность Нетаньяху и посольство, что он едет в Штаты с переговорами. Американцы пошли на такой шаг, приняв главу оппозиции, обсуждая с ним, по сути дела, вопрос о том, что будет после Нетаньяху. Юрий Светов

Повлияет ли весь этот политический винегрет на темпы и кровожадность военных действий в Газе? Едва ли.

Светов подчеркнул, что воюют в Израиле одни люди, а политическим торг заведуют, как правило, совершенно другие.

«В Израиле может быть собственное „глубинное государство“. Там есть силы, тесно связанные с таким же „глубинным государством“ в Штатах. Не думаю, что Нетаньяху знает, как ему правильно поступить: куда ни кинь, везде клин», — резюмировал политолог.