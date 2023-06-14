Эксклюзив 14 июня 2023, 17:36 Незваный гость. Зачем Макрон просится на встречу БРИКС? Политолог Оленченко: президент Франции Макрон будет незваным гостем для саммита БРИКС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Эммануэль Макрон попросил президента ЮАР пригласить его на предстоящий саммит БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге, сообщили СМИ. Ответа пока не последовало. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко рассказал «360», какие цели может преследовать французский лидер.

Далее — прямая речь.

Есть ли у Франции хитроумный план?

Когда я прочитал новость об этом, то искренне удивился. Я вижу в этом подвох. Понятно, что Франция не претендует на участие, иначе это было бы в самом заявлении.

Обычно, когда делают такие запросы, есть мотивация. Предположим, «Франция изучает опыт деятельности взаимоотношений в БРИКС и хотела бы рассмотреть варианты участия». Такого там нет — просто запрос.

Freepik

Если давать согласие, то нужно менять повестку. Сейчас она направлена на консолидацию БРИКС. Речь идет о финансовых вопросах — в первую очередь обособление от доллара. На саммите обсуждают совместную деятельность по налаживанию экономических отношений и выработку мер к актуальным проблемам.

Когда на таком фоне появляется фигура человека, не имеющего к этому отношения, возникает предположение, что это направлено на деструктивный характер: затруднить исполнение повестки и [укрепление] отношений между странами.

Лидеры стран БРИКС на саммите в 2019 году / Википедия

Какие цели преследует французский президент?

Учитывая характер Макрона — импульсивный и зачастую непредсказуемый, — если он попадет на встречу, то может долгое время давать оценки БРИКС и делать сомнительные высказывания, искажая и интерпретируя по-своему сложившиеся контакты.

Не исключаю, что может быть коллективный замысел отправить президента Франции [на саммит], чтобы он внес разрушительную деятельность.

Еще одной целью могут быть личные контакты со значимыми лидерами, которые противостоят ведущим странам мира. Макрон наносил визит в Китай — много наобещал и наговорил. Думаю, он хотел бы продолжать эту тему и повышать свой авторитет. Наверняка нацелился на возможность контакта с российским президентом.

Соцсети

Уместен ли Эммануэль Макрон на саммите БРИКС?

Странам БРИКС надо бы от этого (визита Макрона — прим. ред.) уклониться. Во-первых, должна быть сформирована причина его желания посетить саммит.

Во-вторых, такие вещи делаются заблаговременно. Любая встреча — венец предыдущих разговоров. Макрон никогда не контактировал с БРИКС. Если выражаться образно, то он незваный гость. Я сомневаюсь, что он нужен в БРИКС.