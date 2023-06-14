Мир 14 июня 2023, 11:53 Троянский конь или поиск контакта. Захарова призвала обосновать поездку Макрона на БРИКС Спикер МИД Захарова призвала Францию назвать цель поездки президента Макрона на БРИКС РИА «Новости»

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Франция не вступала в БРИКС и не поддерживала связи с ее участниками, однако президент Эммануэль Макрон решил поехать на саммит объединения в ЮАР. Представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik призвала его назвать цель этого визита.

«Мы должны дать слово в первую очередь Парижу, который должен высказаться на этот счет: чего они хотят, как они это видят? <…> В первую очередь должны высказаться в Елисейском дворце», — заявила она.

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Мария Захарова напомнила, что Францию не принимали в состав БРИКС. Эта страна не проявляла к объединению учтивости и теплых чувств, а теперь ее президент решил приехать на саммит. Она предположила, что целью Эммануэля Макрона станет налаживание контактов, проявление активности или он сыграет роль Троянского коня.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа, организаторы пригласили представителей всех стран — членов объединения и гарантировали им дипломатический иммунитет. Министр иностранных дел России не подтвердил перенос мероприятия в Китай. Газета L’Opinion сообщила, что Эммануэль Макрон попросил президента ЮАР Сирила Рамафосу разрешить ему приехать на саммит.