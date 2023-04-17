17 апреля 2023, 14:12
Twitter, слежка и выборы. Зачем Илон Маск раскрыл секрет Полишинеля
Политолог Мезюхо: Илон Маск может принять участие в президентских выборах в США
Илон Маск заявил, что американское правительство имело полный доступ к личным сообщениям пользователей в Twitter. Обнародовать этот секрет Полишинеля миллиардера заставила вовсе не любовь к демократии, а политические планы. Кто знает, может, через пару лет в президенты США будут брать и тех, кто не родился в Штатах.
Twitter шпионил для правительства США
Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск в интервью для канала Fox News рассказал, что у правительства США была возможность мониторить частные сообщения пользователей Twitter, отслеживать личные данные и переписку.
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Миллиардер стал владельцем соцсети в октябре 2022 года, сделка обошлась в 44 миллиарда долларов. По словам Маска, он даже не догадывался, что различные правительственные учреждения фактически имели полный доступ ко всему происходящему в Twitter.
Ранее Маск заявил, что американское «правительство» заплатило «миллионы долларов» Twitter, чтобы замолчать информацию о ноутбуке Хантера Байдена — сына действующего президента США. Из-за причастности к цензуре миллиардер уволил заместителя генерального юрисконсульта соцсети Джима Бейкера.
Соцсети на службе ФБР
Государственная цензура отметилась не только в Twitter, но и в других социальных сетях. В этом признался глава компании Meta* Марк Цукерберг в подкасте у телеведущего Джо Рогана. Причиной был все тот же ноутбук Хантера Байдена.
Руководство Facebook** во время президентской кампании 2020 года навестили специалисты из ФБР и попросили предотвратить распространение «ложных сведений». После этого публикации о Байдене-младшем получали метку «потенциальная дезинформация», их приоритет в выдаче понижался.
Мы не были «черно-белыми», как Twitter. Но мы ограничили охват этой истории, чтобы меньшее число людей смогли увидеть ее или поделиться ею.
Марк Цукерберг
ФБР, однако, не просило понижать приоритет подобных публикаций в выдаче — это было личной инициативой сотрудников Facebook**. Сам Цукерберг заявил, что считает агентов Федерального бюро расследований профессионалами, к предупреждениям которых необходимо прислушиваться.
Маск метит в президенты
Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо в разговоре с «360» назвал новые откровения Илона Маска секретом Полишинеля. Всем давно известно об отсутствии анонимности в социальных медиа, а уж тем более в тех в соцсетях, что принадлежат Западу и резидентам США.
Следует в большей степени задаться вопросом: почему Маск говорит об этом публично? Для чего он сообщает сведения, о которых и так догадывались многие? Думаю, это связано с тем, что миллиардер действует на опережение и, возможно, уже сегодня проявляет свои президентские амбиции.
Иван Мезюхо
Мезюхо напомнил, что по американской конституции президентом может стать лишь человек, рожденный в Соединенных Штатах. Маск, как известно, родился и вырос в Южно-Африканской Республике. Однако сегодня это условие уже не кажется таким незыблемым.
«Учитывая, что демократы США изнасиловали Основной закон государства, в принципе теоретически возможно принятие какой-то поправки или чего-то в этом роде, что позволит Маску получить право выдвижения на пост главы государства в будущем», — сказал политолог.
По его словам, миллиардер может попытать удачу пусть не на грядущих, но в последующих президентских выборах. Пока же, рассказывая о нечистоплотных действиях правительства, Маск пытается получить больше независимости от властей.
Маск действует на опережение, чтобы на будущих выборах на него не довлели и он мог бы не выполнять директивы Белого дома. Ведь не секрет, что демократы, начиная с последних выборов 44-й президента США Барака Обамы и заканчивая нынешним главой страны Джо Байденом, делали серьезную ставку на социальные медиа.
Иван Мезюхо
Политолог заверил, что после заявления владельца Twitter никаких революционных последствий в американском обществе не произойдет. Тем не менее они и не увеличат число пользователей соцсети. Нельзя просто сказать: вчера мы поддерживали правительство, а сегодня мы независимая площадка.
Meta* — признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.
Facebook** — принадлежит корпорации Metа, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории России.
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