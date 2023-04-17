Мир 17 апреля 2023, 14:12 Twitter, слежка и выборы. Зачем Илон Маск раскрыл секрет Полишинеля Политолог Мезюхо: Илон Маск может принять участие в президентских выборах в США Соцсети

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Илон Маск заявил, что американское правительство имело полный доступ к личным сообщениям пользователей в Twitter. Обнародовать этот секрет Полишинеля миллиардера заставила вовсе не любовь к демократии, а политические планы. Кто знает, может, через пару лет в президенты США будут брать и тех, кто не родился в Штатах.

Twitter шпионил для правительства США

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск в интервью для канала Fox News рассказал, что у правительства США была возможность мониторить частные сообщения пользователей Twitter, отслеживать личные данные и переписку.

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Миллиардер стал владельцем соцсети в октябре 2022 года, сделка обошлась в 44 миллиарда долларов. По словам Маска, он даже не догадывался, что различные правительственные учреждения фактически имели полный доступ ко всему происходящему в Twitter.

Ранее Маск заявил, что американское «правительство» заплатило «миллионы долларов» Twitter, чтобы замолчать информацию о ноутбуке Хантера Байдена — сына действующего президента США. Из-за причастности к цензуре миллиардер уволил заместителя генерального юрисконсульта соцсети Джима Бейкера.

Соцсети на службе ФБР

Государственная цензура отметилась не только в Twitter, но и в других социальных сетях. В этом признался глава компании Meta* Марк Цукерберг в подкасте у телеведущего Джо Рогана. Причиной был все тот же ноутбук Хантера Байдена.

Джо Байден с женой и сыном / Викимедиа

Руководство Facebook** во время президентской кампании 2020 года навестили специалисты из ФБР и попросили предотвратить распространение «ложных сведений». После этого публикации о Байдене-младшем получали метку «потенциальная дезинформация», их приоритет в выдаче понижался.

Мы не были «черно-белыми», как Twitter. Но мы ограничили охват этой истории, чтобы меньшее число людей смогли увидеть ее или поделиться ею. Марк Цукерберг

ФБР, однако, не просило понижать приоритет подобных публикаций в выдаче — это было личной инициативой сотрудников Facebook**. Сам Цукерберг заявил, что считает агентов Федерального бюро расследований профессионалами, к предупреждениям которых необходимо прислушиваться.

Маск метит в президенты

Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо в разговоре с «360» назвал новые откровения Илона Маска секретом Полишинеля. Всем давно известно об отсутствии анонимности в социальных медиа, а уж тем более в тех в соцсетях, что принадлежат Западу и резидентам США.

Следует в большей степени задаться вопросом: почему Маск говорит об этом публично? Для чего он сообщает сведения, о которых и так догадывались многие? Думаю, это связано с тем, что миллиардер действует на опережение и, возможно, уже сегодня проявляет свои президентские амбиции. Иван Мезюхо

Мезюхо напомнил, что по американской конституции президентом может стать лишь человек, рожденный в Соединенных Штатах. Маск, как известно, родился и вырос в Южно-Африканской Республике. Однако сегодня это условие уже не кажется таким незыблемым.

«Учитывая, что демократы США изнасиловали Основной закон государства, в принципе теоретически возможно принятие какой-то поправки или чего-то в этом роде, что позволит Маску получить право выдвижения на пост главы государства в будущем», — сказал политолог.

Илон Маск на брифинге по подготовке к запуску ракеты SpaceX Falcon 9 с кораблем Crew Dragon, май 2020 года / Викимедиа

По его словам, миллиардер может попытать удачу пусть не на грядущих, но в последующих президентских выборах. Пока же, рассказывая о нечистоплотных действиях правительства, Маск пытается получить больше независимости от властей.

Маск действует на опережение, чтобы на будущих выборах на него не довлели и он мог бы не выполнять директивы Белого дома. Ведь не секрет, что демократы, начиная с последних выборов 44-й президента США Барака Обамы и заканчивая нынешним главой страны Джо Байденом, делали серьезную ставку на социальные медиа. Иван Мезюхо

Политолог заверил, что после заявления владельца Twitter никаких революционных последствий в американском обществе не произойдет. Тем не менее они и не увеличат число пользователей соцсети. Нельзя просто сказать: вчера мы поддерживали правительство, а сегодня мы независимая площадка.

Meta* — признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

Facebook** — принадлежит корпорации Metа, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории России.