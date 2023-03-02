Эксклюзив 02 марта 2023, 19:30 ВСУ получили сербские снаряды. Частные продавцы оружия подставили свою страну Политолог Мартынов: в истории с сербскими снарядами для ВСУ замешаны частные продавцы freepik

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Сербия влипла в неприятную историю: ее снаряды для РСЗО «Град» переправили на нужды Украины. Это подтвердил глава Минобороны республики Милош Вукович. Официальные лица разбираются, как сербские боеприпасы попали к ВСУ, в парламенте начались слушания. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов объяснил в разговоре с «360», что в этом деле явно замешаны частные продавцы оружия.

Далее — прямая речь.

Сербия не лукавит

Скорее всего, в истории с сербскими снарядами речь идет о частном бизнесе, который достаточно развит в Восточной Европе. Не секрет, что Чехия, Венгрия и отчасти Сербия в этом активны.

Всегда есть те, кому война — мать родная, и было бы странно, если бы спрос не рождал предложения.

Даже количество боеприпасов показывает сомнения, что это были частные поставки. Трех с половиной тысяч снарядов для реактивной системы залпового огня «Град» не хватит даже на сотню выстрелов — за один раз расходуется 40 штук.

Едва ли эта история — какое-то лукавство на государственном уровне. Сербы достойно держат планку [нейтралитета] в достаточно непростой для них сегодня ситуации.

Не нужно забывать, что это суверенное государство окружено со всех сторон странами Евросоюза и НАТО, оно зависима от них.

Сомнительно, что правительство Сербии начало бы такую игру за спиной у России. Кроме того, общественное мнение в республике традиционно пророссийское. У наших стран прекрасные отношения.

Подобные сообщения нуждаются в тщательной проверке, чтобы не повторять неприятную историю с «израильскими» наемниками в ВСУ, которые в итоге оказались украинскими евреями.