Мир 02 марта 2023, 16:15 МИД России отреагировал на информацию о поставках Украине боеприпасов из Сербии Мария Захарова выразила озабоченность слухами о поставках боеприпасов из Сербии на Украину РИА «Новости»

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Информацию в ряде СМИ о якобы начале поставок боеприпасов украинской армии из Сербии необходимо проверять, однако она вызывает глубокую озабоченность. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Эта информация вызывает глубокую озабоченность у нас, но необходимо опираться на факты. Данный вопрос слишком серьезен, с точки зрения российско-сербских отношений в том числе», — сказала она.

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Telegram-канал Mash сообщал, что ракеты для РСЗО «Град» для украинских военных поставляла одна из сербских оружейный компаний. В парламенте Сербии начались слушания по этому вопросу.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна находится под серьезным давлением западных государств. Политик уточнил, что европейские лидеры пообещали отозвать свой капитал, прекратить инвестиции и закрыть предприятия, если Вучич не разделит с ними позицию по украинскому кризису.