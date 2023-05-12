Эксклюзив 12 мая 2023, 12:02 Военная помощь как она есть. Почему Запад не смущает перепродажа оружия Украиной Политолог Ярошенко: Западу выгодна перепродажа Украиной поставленного оружия U.S. Department of Defense

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В Великобритании заявили, что ВСУ не получили часть обещанного вооружения, потому что его перепродали. Ни для кого это не было тайной. Более того, давно ясно, что в перепродажах оружия западные страны заинтересованы так же, как и Украина, заявил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко.

Далее — его прямая речь.

Иницитива снизу

Великобритания признала перепродажу Украиной оружия, поставляемого для ВСУ. Для России в этом никакого секрета и не было. Мы начали говорить об этом еще в прошлом году.

Так что же происходит с западным оружием, которое появляется на Украине. Нужно понимать, что перепродажа его связана с инициативой снизу, но это маленький процент военных, которые пытаются по-тихому продать какие-то навороченные американские или европейские образцы вооружения.

Тот же Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс — прим. ред.) можно в даркнете купить за несколько тысяч долларов.

РИА «Новости»

Интерес других сторон

Важно, что это поощряется и на государственном уровне. Так, отдельные фигуры в военном и политическом руководстве Украины умеют считать деньги и понимают, что одно дело — потерять дорогостоящее вооружение и тяжелую технику в боях, и совсем другое — получить за это прибыль.

Поэтому есть интерес в его перепродаже. Так и получается, что дорогостоящее вооружение появляется, например, у ОПГ, в том числе и европейских.

Европейцы тоже заинтересованы в том, чтобы сохранить свое оружие у себя. Вместе с тем им нужно показать США, что они выполняют свои партнерские обязательства по помощи Украине. И происходит очень простая схема отмывания оружия.

Как это выглядит: официально оружие уходит, доходит до украинской границы, а дальше украинцы его перепродают европейцам.

РИА «Новости»

Так оно остается у Европы на балансе, а все обязательства союзников вроде как соблюдены. Ведь оружие поставлено. Что там дальше Украина с ним делает, американцев, скажем так, мало волнует.

Отдельно нужно отметить и роль США в этом процессе. Когда оружие оказывается у международных террористов, в частности речь про Ближний Восток, тут уже американцы используют этот канал перепродажи.

Для чего? Чтобы можно было от себя убрать подозрения, что они снабжают террористов оружием. Но это их канал — они поставляют оружие украинцам, а дальше смотрят, чтобы те перепродали его именно тем террористам, в которых заинтересовано американское правительство по всему миру.

Поэтому перепродажа украиной оружия — это только лишь отчасти инициатива снизу. Во многом это выгодно самим странам Запада.