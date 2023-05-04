Спецоперация 04 мая 2023, 14:53 Минобороны Британии заявило, что часть переданного Украине оружия перепродали Минобороны Британии рассказало о пропаже поставляемого на Украину оружия

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Вооруженные силы Украины не получили часть британского оружия, поскольку его перепродали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

Данные о пропаже вооружений содержатся в ответе министра обороны Соединенного Королевства Джеймса Хиппи на запрос депутата Палаты общин британского парламента Кенни Макаскилла. Вопрос касался процентного количества боеприпасов и техники, которые не дошли до украинской армии.

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«Несмотря на отдельные сообщения, [случаи] перенаправления подаренного Украине вооружения происходят крайне редко», — ответил Хиппи.

Депутат Национального собрания Франции Франк Жилетти еще в прошлом году указал, что отследить поставки западного оружия на Украину невозможно. Он высказал опасения, что оружие и военная техника могут оказаться в руках «противников Запада».

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что в Купянске украинские силовики списывали оружие как утраченное в ходе боев, а затем продавали его иностранцам.