Спецоперация 10 марта 2023, 08:14 Украинские силовики в Купянске продавали оружие иностранцам — Марочко Офицер ЛНР в отставке Марочко: в Купянске украинские силовики продавали оружие иностранцам РИА «Новости»

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Прокуратура Украины и сотрудники СБУ начали расследование в подконтрольном киевскому режиму Купянске по факту хищения боеприпасов и оружия с передовой, а также их продажи гражданам других стран. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Представители прокуратуры, совместно с сотрудниками СБУ ведут расследование по фактам хищения оружия и боеприпасов в подразделениях, несущих службу на передовых позициях», — рассказал он.

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По его словам, представители службы вооружения ВСУ долгое время списывали большое количество оружия и боеприпасов как утраченные в ходе боев, а потом продавали их иностранцам, «прибывающим в зону боевых действий под видом волонтеров». Марочко добавил, что речь шла о сбыте не только стрелкового вооружения, но и ПЗРК (переносной зенитно-ракетный комплекс) и гранатометов.

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Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке заявил, что ВСУ перебрасывают неподготовленных бойцов на Купянское направление. Он отметил, что у 80% военных нет никакого опыта.