Мир 17 мая 2023, 03:13 Зеленский оскорбил папу римского неудачными подарками Fatto Quotidiano: Зеленский подарил папе римскому оскорбительные подарки РИА «Новости»

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На аудиенции у папы римского Франциска президент Украины Владимир Зеленский вручил понтифику оскорбительные для христианской веры подарки. На это указала итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Подаренную Зеленским икону Богоматери с Христом-младенцем в виде контуров и черного пятна посчитали неудачным презентом.

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«Это должно было символизировать „потерю“ украинских детей в конфликте, но для главы Римско-католической церкви и всех христиан „потеря“ младенца Иисуса означает утрату Мессии, смысла существования самого института церкви <…>, стирание Христа с креста и отказ от его воскресения», — процитировало издание исторического журналиста и бывшего сенатора Раньеро Ла Валле.

Второй подарок Зеленского — образ Богородицы на пуленепробиваемой пластине на «кровавом» фоне с полосами цветов украинского флага.

Итальянцы считают, что переговоры прошли неудачно и разочаровали Ватикан. На предложение понтифика Франциска своих услуг как посредника, Зеленский заявил, что Украина в таковых не нуждается. Украинскому президенту не удалось добиться от папы римского полного признания своего «мирного плана», сообщило издание.