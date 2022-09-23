Венгрия не увидела смысла гнаться за новым пакетом санкций против России | 360°

Мир 23 сентября 2022, 04:46 Поделиться Telegram

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Viber Венгрия не увидела смысла гнаться за новым пакетом санкций против России Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт не видит смысла гнаться за новым пакетом санкций РИА «Новости»

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Власти Венгрии не видят рациональных причин, чтобы гнаться за новым пакетом антироссийских санкций. В особенности, если речь идет об энергетической сфере, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вопросы энергетики Сийярто назвал «красной линией», которую нельзя переходить. Власти не должны заставлять страдать собственный народ, подчеркнул дипломат.

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«Конечно, если будет проект, мы примем участие в обсуждениях, но мы не дадим нашего согласия ни на что, что будет противоречить нашим национальным интересам», — добавил он.

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Европейская экономика испытывает последствия энергетического кризиса. Текущая политика полностью против интересов стран ЕС, уверен Сийярто.

Запад усилил санкционное давление на Россию после начала спецоперации ВС РФ на Украине. В Кремле подчеркивали, что экономические рестрикции — это обоюдоострый меч. Ранее глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья осудил санкции в отношении РФ.

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