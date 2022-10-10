Глава МИД Венгрии объяснил, почему встречался с Лавровым | 360°

Мир 10 октября 2022, 04:21 Поделиться Telegram

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Viber Глава МИД Венгрии объяснил, почему встречался с Лавровым Глава МИД Венгрии: дипломатия с Россией нужна, чтобы в стране был газ для отопления зимой Unsplash.com

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил оппозиции за критику его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН. Он напомнил, что дипломатия нужна, чтобы «сделать стране лучше» и благодаря этой встрече у жителей Венгрии зимой в квартирах будет тепло, в отличие от других стран Евросоюза. Высказывание политика транслировал венгерский канал HírTV.

Сийярто отметил, что «Газпром» поставляет в Венгрию такое количество газа, которое указано в договоре. Оппозиционным политикам и журналистам, критикующим его встречу с Лавровым глава венгерского МИД ответил, что без этих переговоров никто не может гарантировать, что «Газпром» предоставит необходимую Венгрии отсрочку платежа или дополнительные 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно.

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«Поэтому когда прекрасные оппозиционные коллеги пишут, что это было глупо, пусть они подумают о том, что когда у других не будет отопления, в их квартирах оно будет. Потому что кому-то об этом надо было договариваться», — подчеркнул Сийярто.

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Глава венгерского МИД выразил сожаление, что кроме него на Генассамблее ООН никто не захотел встретиться с Лавровым. Евросоюзу необходимо использовать любую возможность для диалога с Россией, считает Сийярто.

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